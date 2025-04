Split se pokazao sjajnim domaćinom 13. International Blues Challengea

Europska blues scena prilično je povezana i jaka, što taj žanr čini tvrdoglavo otpornim u globalnoj utakmici u kojoj „moderno“ često guta mnoge „stare“ stvari. Ali ne i blues. Ako je 13. International Blues Challenge održan u Splitu od četvrtka do subote trebao nešto dokazati, onda je to prije svega činjenica da postoji dovoljno publike za najvažniju ovogodišnju europsku manifestaciju vezanu uz blues, održanu pod visokim pokroviteljstvom Europskog parlamenta.

Što se pokazalo svake večeri ne samo prisutnošću, nego i reakcijama publike u gradu koji se smatra jednim od najvažnijih glazbenih središta Hrvatske. Split ima bogatu glazbenu tradiciju, i tradicija bluesa je višestoljetna, pa su dobro spojene ovom prilikom. Činjenica je da za sviranje bluesa nije bitna samo tehnička sprema ili „razumijevanje“ žanra, već i ono presudno - osjećaj za blues. Srećom, većina sudionika u dvije polufinalne večeri, njih 22, pokazali su autentičnost u pristupu bluesu, većina je svirala autorske pjesme i pokazala zavidnu vještinu prirodnog pjevanja na engleskom jeziku.

Međunarodni žiri sastavljen od šest profesionalaca s područja bluesa - menadžera, novinara, organizatora i DJ-a - za subotnje finale u splitskom HNK-u odabrao je osam imena, po četiri iz prethodnih večeri. Žanrovski od akustičnog bluesa Jantso Jokelina (Finska), Eliane One Woman Band (Grčka) i Petera Kerna (Austrija), preko Alice Armstrong Banda (Velika Britanija) scenske i vokalne sličnosti s Janis Hoplin, funky-bluesa Wild Flame (Poljska), klavirskog bluesa Daniela Szebenyija (Mađarska), do bluegrassa i regtimea The See See Riders (Njemačka) i power blues-rocka Mark Slate & Rotosphere (Švicarska).

Je li moglo biti drugačije? Naravno da jest, jer svaki žiri ima svoje kriterije, ali je teško bilo što predbaciti ovakvoj odluci, koja je na koncu dovela do proglašenja Alice Armstrong Banda pobjednikom (Wild Flame i The See See Riders su drugi i treći), a Finac Jantso Jokelin osvojio je nagradu u solo/duet kategoriji. Pobjeda osigurava nastupe na nekoliko ljetnih festivala i dodatnu medijsku promociju koju donosi ovogodišnja europska titula. Što se tiče 13. International Blues Challengea, titula ide organizatorima, „Hrvatskim blues snagama“ i lokalnoj podršci Splita, jer su besprijekorno odradili posao, još od četvrtka kad je ispred splitskog HNK-a uz izvođenje hrvatske i europske himne podignuto 27 zastava zemalja sudionika, EU, županije i Grada Spitza, prije nego je splitski gradonačelnik Ivica Puljak otvorio festival.

Zadovoljan može biti i ravnatelj splitskog HNK-a Vicko Bilandžić, jer je usprkos početnih protivljenja i čistunskih prigovora nekih da bluesu nije mjesto u nacionalnom kazalištu, dokazao suprotno; puna dvorana svake večeri dovela je mnoge koji će se kasnije vraćati i za kazališne predstave, jer sam prostor splitskog HNK-.a bio je jedan od najjačih aduta 13. International Blues Challengea koji je čitavu priču podigao na višu estetsku i institucionalnu razinu. Prema onome što su mi rekli inozemni sudionici koji su posjetili par ovakvih takmičenja po EU proteklih godina, ovo splitsko izdanje bilo je i izborom dvorane HNK-a itekako superiorno ranijima, pa možemo biti zadovoljni da su Europljani u nečemu ovakvom ljubomorni na nas.

