Nije joj dovoljan jedan! Sonja Kovač pokazala svoja četiri ormara: 'Ovo nemaju ni holivudske dive'

Blogerica i influencerica Sonja Kovač (36) početkom je godine napokon završila potragu za novim domom u kojem će živjeti s dugogodišnjim partnerom Goranom Mandićem. Sretnu vijest svojim je pratiteljima otkrila u siječnju na društvenim mrežama uz romantičnu fotografiju iz novog zagrebačkog doma. Svojim je pratiteljima na YouTubeu nakon skoro godinu dana početkom ožujka objavila novi video, u kojemu je otkrila djelić unutrašnjosti novog doma koji ovih dana uređuje i u kojeg su napokon spremni useliti. Iako dom još nije u potpunosti opremljen namještajem, pokazala je sve prostorije osim soba i velikog kupatila. U videu je ispričala i kako ih želi urediti, a tada je spomenula i veliki walk-in ormar kojeg je planirala ugraditi po mjeri.

Foto: Instagram screenshot

Na svom je Instagramu sada, nešto manje od mjesec dana nakon, odlučila pokazati upravo to - kako je uredila ne jedan već četiri svoja walk-in ugradbena ormara po mjeri. Podijelila je video u kojemu pokazuje i kako je s arhitekticom birala uređenje prije izrade.

Foto: Instagram screenshot

- Znam da ste jedva čekali vidjeti moj walk in ormar! Ja oduševljenje nisam mogla sakriti! Napokon vam otkrivam - i to ne jedan! Već sva 4 ormara! Svaki ima svoj faktor! Koji je vama najbolji? U videu pogledajte kako izgleda cijela procedura od odlaska u salon, crtanja te biranja materijala, preko izmjere, do montaže, kako bi i vi imali savršene ugradbene ormare! Ako vas zanima opširnije, imate i cijeli video na mom YouTube kanalu!! - napisala je Sonja uz video na Instagramu.

Foto: Instagram screenshot

"Ovakav nemaju ni holivudske dive", "Prekrasno", "Wow", "Predobro", pisali su joj pratitelji.

Inače, Sonja i Goran u vezi su više od osam godina, a unatoč tome rijetko ga se može vidjeti na društvenim mrežama. Par je spojila strast prema putovanjima, ali i pokeru zahvaljujući kojem je Goran prije pandemije putovao diljem svijeta i osvajao turnire. Obožavatelji su u komentarima pisali koliko su oduševljeni stanom, ali i posebnom prigodom koja se poklopila baš na tjedan selidbe. Naime, taj tjedan zaljubljeni par je slavio i devetu godišnjicu veze.

