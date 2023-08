Sonja Kovač pokazala kako ulazi u more u minijaturnom bikiniju i privukla je pažnju

holivudska ikona

U školi su ga maltretirali, maštao je da će postati svećenik, a zbog uloge je zamalo - ostao bez glave

Kada je Tom Cruise snimao film "Top Gun", 1986. godine, nije imao pilotsku dozvolu, no to se promijenilo, pa je osam godina kasnije položio za pilota. Danas vozi The Gulfstream IV, vrijedan 36 milijuna dolara