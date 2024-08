Snježana Schillinger uživa na Hvaru, objavila je fotku u kupaćem kostimu: Savršenstvo bez mane

Poduzetnica i vlasnica modnog brenda Duchess Snježana Schillinger ovo ljeto provela je uživajući na našoj obali i na Instagramu je objavila lijepe razglednica s Visa, Korčule i Hvara. Objavila je fotografiju na kojoj pozira u crvenom kupaćem kostimu pohvalila se kako uživa na Hvaru, a pratitelje je počastila fotografijom u bikiniju.

"More donosi i odnosi - i ljude i vrijeme! Odnese neke 'stare' i donese neke nove ljude baš kao što nanosi žalo i pomiče kako ga volja! S morem nikada ništa nije trajno ni zauvijek, uvijek je u mijeni! Zato ga nikada dosta kao ni ljeta! Hvala ti na još jednom divnom ljetu 2024.! Meneghello Palmižana brzinom kojom ste donijeli predjelo Vam neću lako zaboraviti jer kada me prebaci glad nisam svoja! Lončić sam zadržala kao suvenir jer to je taj otočki, dalmatinski mentalitet kojeg želim pamtiti i nositi u srcu da bez puno prenemaganja i objašnjavanja naprosto posude iz kuhinje lončić, ponekada i za čudo nepripremljenim Austrijancu jer mu žena ne može bez kave jel tako @franzschillinger i ne može “sutra” kupiti caffe aparat mora kavu imati danas i sada na brodu! Evo neću brojati ali mislim da sam ove godine se vraćala tri ili četiri puta na Hvar jer …Hvar je Hvar i uvik će biti Hvar!", napisala je u svojoj objavi Schillinger i podijelila nekoliko fotografija snimljenih tijekom odmora na Hvaru kojem se uvije rado vraća.

Njezini pratitelji su pohvalili Snježaninu liniju i kupaći kostim. "Koja bomba. Savršenstvo bez mane. Prelijepa"; napisali su joj. Snježana Schillinger nedavno je uputila lijepu rođendansku čestitku svojoj budućoj snahi Tiji Milovac. "Ti nježna, pametna ljepotice, želim ti sve najbolje. Uživaj, pleši, leti, ljubi… Jedan je život, živi ga 100 na sat! Mi smo tu da ti damo vjetar u leđa i plješćemo", napisala je Snježana Tiji koja je s njezinim sinom Dinom Mehunom u vezi već devet godina, a zaručili su se prije dvije godine.

Kada je njezin sin u Dubrovniku zaprosio svoju dugogodišnju djevojku slavio je i rođendan i tada mu je Snježana napisala dirljivu objavu. "Muškarac mog života slavi danas rođendan i na moju veliku sreću i zadovoljstvo našao je ženu svog života. On će zauvijek biti prvi i jedini muškarac u mom životu znam da ću ja isto biti u njegovom ali isto tako ja ću sa zadovoljstvom stati u stranu i uživati u njegovoj sreći i prepustiti svoje mjesto njegovoj divnoj zaručnici! Voli Vas mama. Ovako kreativne zaruke mogao je osmisliti samo moj sin", napisala je tada Schillinger i podijelila nekoliko fotografija zaruka svog sina i njegove djevojke.

