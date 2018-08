Slavna pjevačica i dalje u bolnici, njeno stanje nije dobro

Pjevačica Demi Lovato (25) je već više od tjedan dana u bolnici u Los Angelesu, u koju je završila zbog predoziranja nepoznatim opijatom, piše Mirror. Premda se očekivalo da će pjevačica već biti kod kuće, uslijed neočekivanih komplikacija, Demi je zadržana i još se oporavlja. Prema pisanju stranih medija, Demi ima visoku temperaturu i povraća, a uskoro se očekuje potpun oporavak, pišu 24 sata.

- Nije joj bilo dobro tijekom vikenda. Pala je u groznicu i pokazivala je znakove infekcije. Trenutno je liječe od problema koji se javljaju nakon predoziranja drogom pa će ostati u bolnici još nekoliko dana - rekao je izvor za TMZ.

Demi se godinama borila s ovisnošću o kokainu i alkohola, a provela je i neko vrijeme na rehabilitaciji. Nakon što je šest godina bila 'čista', Lovato je opet posrnula. Demi je prošlog tjedna bila na kućnoj zabavi, a iduće jutro je Hitna iz njenog stana zaprimila poziv upomoć.

Na audio zapisu se može čuti muški i ženski glas koji mole dispečera da Hitna pomoć ne pali sirene. On im je na to odgovorio da to jednostavno nije moguće i da je važno da upale sirenu kako bi što prije stigli na odredište.

Kad je medicinsko osoblje stiglo do Demi, pjevačica je bila u nesvjesnom stanju. Počelo se nagađati da se predozirala heroinom, ali nitko nije potvrdio te navode do danas. Pjevačica nikako ne želi reći što je točno uzela.

Sjećate se natjecatelja prvog reality showa kod nas? Evo gdje su i što rade: