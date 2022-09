Slavna ljepotica sve je češće rastrojena, a njezino ponašanje zabrinjava: 'Ona hitno treba pomoć'

Jedna od najpoznatijih svjetskih manekenki Cara Delevingne (30) u posljednje vrijeme šokira svojim ponašanjem u javnosti. Cara je sve češće rastrojena i ponaša se zabrinjavajuće pa njezini obožavatelji, ali i obitelj te bliski prijatelji strahuju za njezino zdravlje. Manekenka na posljednjim paparazzo snimkama ne izgleda baš najbolje, a snimljene su u zračnoj luci Van Nuys u Los Angelesu. Fotografije možete pogledati OVDJE.

Izbačena iz aviona

Paparazzi su je snimili potpuno raščupanu i bosu nakon što je izbačena iz aviona Jay Z-ja, a mnoge je zabrinuo i njezin izostanak s predstavljanja vlastite kolekcije u suradnji s modnom kućom Karl Lagerfeld na ovogodišnjem Tjednu mode u New Yorku. Nije je bilo ni na dodjeli Emmyja, na koju je trebala stići zajedno s kolegama iz serije "Only Murders in the Building Stars", a njezini bliski prijatelji smatraju da je Cara posljednjih tjedana dotakla dno te da joj je potrebna hitna pomoć psihoterapeuta i liječenje od ovisnosti. Svi se trude pomoći joj dok situacija do kraja ne izmakne kontroli, a da nije daleko od toga potvrđuju i fotografije uplakane glumice Margot Robbie, koja je prije nekoliko dana njezin stan napustila u suzama.

– Svi smo nevjerojatno zabrinuti. Situacija traje već nekoliko tjedana i Carina obitelj je uključena. Razgovaraju o poduzimanju neke vrste intervencije kako bi Cara dobila adekvatnu pomoć koja joj je potrebna – rekao je neimenovani izvor za The Sun.

Manekenka je ranije otvoreno progovorila o tome kako se bori s prevelikim stresom i da ima poteškoća s mentalnim zdravljem.

Suicidalne misli

Priznala je i da joj je dijagnosticiran ADHD te bipolarni poremećaj, a otkrila je i da joj je majka bila teška ovisnica o heroinu. U nedavnom intervjuu za magazin Stylist Cara je priznala da zbog svega nikada nije mislila da će doživjeti 30 godina. – Iskreno, nisam mislila da ću biti živa u ovim godinama. Doslovno sam jedva čekala da navršim 30, jer su dvadesete je**** teške. Zapravo si još tinejdžer, ali ti je suđeno biti odrasla osoba i svi ti govore da je ovo najbolje vrijeme u tvom životu – izjavila je tada manekenka. Često se borila i sa suicidalnim mislima zbog svoje seksualne orijentacije, jer ju je u početku bilo sram priznati i sebi i drugima da je lezbijka. Danas se pak identificira kao panseksualka, što znači da je privlače ljudi neovisno o spolu i seksualnoj opredijeljenosti.

