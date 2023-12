Simple Minds idućeg ljeta donose najveće hitove u pulsku Arenu

Simple Minds, legendarni škotski rock bend predvođen Jimom Kerrom, po prvi puta stiže u pulsku Arenu u srijedu 3. srpnja 2024.

Miljenici domaće publike nastupit će na najspektakularnijem koncertnom prostoru na otvorenom u Hrvatskoj, možda i najljepšem koji ovaj dio Europe ima. Jedan od najvažnijih otočkih pop rock bendova u povijesti održao je rasprodani koncert na zagrebačkom stadionu Šalata u lipnju 2022., a senzacionalni nastup pred 5000 fanova održao se u sklopu velike svjetske turneje. Ovoga puta će dvije tisuće godina stari amfiteatar biti savršena pozornica na kojoj će Simple Minds podsjetiti na megahitove iz svoje cijele karijere i donijeti ono najbolje iz svog opusa.

Od 70-ih naovamo Simple Minds su se izgradili kao jedan od najpoznatijih bendova iz UK-a, prodajući više od 60 milijuna ploča diljem svijeta, sa singlovima na prvim mjestima ljestvica na obje strane Atlantika. Bend ima upisano i čak pet broj jedan albuma u UK-u - “Sparkle In The Rain” (1984), “Once Upon A Time” (1985), “Street Fighting Years”, kao i snimku “Live In The City Of Light” (1987), te kompilaciju “Glittering Prize 81/92”.

VEZANI ČLANCI:

Kroz zadnje desetljeće potvrdili su svoj utjecaj i pokazali da su i dalje glazbena sila koja nastupa pred desetcima tisuća fanova diljem svijeta. Prebogati katalog hitova koje Simple Minds izvode uključuje bezvremenske klasike poput “Don’t You (Forget About Me)”, “Alive & Kicking”, “Belfast Child”, “Promised You A Miracle”, “Glittering Prize”, “Waterfront”, “Sanctify Yourself”, “Someone Somewhere in Summertime”, “Alive and Kicking”, “Sanctify Yourself” kao i brojne druge iz više od četiri desetljeća karijere.

Simple Minds su poznati kao fantastičan live bend koji kroz višesatne nastupe publici ne dozvoljava ni sekunde predaha. Dok The Guardian za nedavne nastupe kaže da bend izgleda kao da je tek počeo karijeru i donosi nepokolebljivu energiju, Jim Kerr jasno poručuje da su itekako jaki na pozornici: “Koncerti su žila kucavica Simple Mindsa, to je mjesto na kojem mi i publika oživimo i osjetimo energiju kroz glazbu.”

Istovremeno bend je dokazao i kreativnu snagu, pa album iz 2015. “Big Music” mediji opisuju kao njihov najbolji u zadnjih 30 godina, “Walk Between Worlds” ih je odveo na veliku turneju po SAD-u dok se posljednji “Direction Of The Heart” upisao na top 10 lista najboljih albuma diljem svijeta. U pulsku Arenu legendarni rock bend Simple Minds donosi apsolutno najvažnije pjesme iz svog prebogatog kataloga.

Ulaznice kreću u prodaju u petak, 8. prosinca, od 10:00 sati u sustavu Eventima i na njihovim prodajnim mjestima. Early bird cijene su 59 eura za parter stajanje, 77 eura za tribinu sjedenje i 48 eura za sektor trava gore stajanje, a vrijede do 31. prosinca.

VIDEO: Preminuo Shane MacGowan, frontmen legendarnih The Pogues