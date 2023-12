Brankica komentirala pred svima Mijinu novu djevojku: 'Znači, dotična ima 29 godina, a ja 59'

Voditeljica showa "Ljubav je na selu" Anita Martinović okupila je farmere i kandidatkinje, a Radoslav je pred svima rekao da Branke i Mije ne funkcionira odnos jer je on našao mlađu djevojku. "On je meni ok čovjek. Ne znam kako bih se izrazio. Ima prirodni osjećaj da čovjeka stvarno pročita, ocijeni, to stoji, samo malo pretjeruje u nekim stvarima", rekao je Mijo za Radoslava.

Brankica je komentirala cijelu situaciju. "Znači, dotična ima 29 godina, a ja 59. I naravno da je ljepša i mlađa, ja sve to poštujem, ali...", rekla je.

"Znači, Mijo, ti si našao djevojku pored svih onih žena u svojoj kući?", pitala je Anita. "29 i 59, to je meni onako izazov", rekao je farmer. Otkrio je da mu se Brankica zamjerila jer mu nije dala da joj se približi na neki konkretniji način.

"Nije me uvjerila. Nije se ni potrudila da mi dokaže da joj je stvarno stalo", rekao je Mijo. "Mijo bi volio sa mnom, malo stariju, malo mlađu pa koja bude bolja da se prikloni i tako", ispričala je Brankica.

Brankica je Miji pružila tek ruku, a on je izrazio želju da s njom nasamo popriča i razriješi nesuglasice. - Prenaglili smo se ili smo prerano pokazali svoju prirodu... Ja sam bio iskren, ali nije nam išlo - rekao je. Brankica je Aniti ispričala sve o svađi s romantičnog putovanja i tome kako je doznala da Mijo ima drugu.

VEZANI ČLANCI:

- Pogodilo me jer, kad smo bili na romantičnom putovanju, ta njegova cura mi se javila, slala sve slike, da je ona trudna... Očekivala sam da će Mijo biti muškarac i reći što se desilo - ispričala je Branka pa dodala da od svog farmera očekuje samo lijepo druženje. Stjepan i Ranka srdačno su se pozdravili, a priznali su da se nisu čuli nakon romantičnog putovanja. Miroslav je došao po svoju Gabi i poljubio je, priznavši da su se među njima razvile iskrene emocije, a i slovenski farmer Jožef priznao je kako je sretan što ga je dočekala njegova Azra.

- Ona je već shvatila da među nama počinje ljubav, da je to nešto više - kazao je Jožef Aniti. Već pri samom dolasku u smještaj, ekipa je najviše kritizirala Radoslava, njegovo vikanje i ''miješanje'' u tuđe probleme, a Irena je otkrila Klari kako joj je priznao da ima djevojku u Livnu, no ona u to ne vjeruje. Anita je okupila sve parove kako bi ih još malo ispitala o njihovim odnosima... Mijo i Brankica bili su prvi, a tema razgovora bila je farmerova nova djevojka: ''Desilo se to što se desilo. Zamjerio sam joj to što mi nije dopustila da joj se približim''.

- Mijo bi volio i sa mnom. I malo stariju i mlađu pa koja bude bolja - zaključila je Brankica. Branko je priznao kako ga je Smilja povrijedila na romantičnom putovanju jer se fotografirala s drugim muškarcem. Smilja je otkrila da joj je zasmetalo što je slao poruke drugim ženama, a i ostale kandidatkinje priznale su da im se Branko udvarao putem poruka, a sad je bacio oko na Brankicu. - Mislim da bih joj mogao pružiti ono što njoj treba i da bi mogli funkcionirati nas dvoje kao jedna prava obitelj - kazao je farmer. - Već sam čula da Branko mene pikira, da je bio razgovor između Branka i Stjepana, ali bome se prevario - jasna je bila Brankica.

VIDEO: Preminuo Shane MacGowan, frontmen legendarnih The Pogues