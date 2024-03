Show je tek počeo, a već se razvija prva romansa: 'Jakob je jako dobar momak. Oduševljena sam s njim'

Prvi dan za natjecatelje Survivora prošao je s dvije pobjede za crveni i s jednom pobjedom za plavi tim u kojem su već zaiskrile i prve simpatije između Mateje i Jakoba. „Matea mi se jako dopala na prvu. Jako je komunikativna i zabavna. Čak mi se ta energija potvrdila i dok smo radili vatru, došla je do mene, počela se zezati“, ispričao je Jakob, a Matea dodala: „Jakob mi je jako veliko iznenađenje. Inače ljudi, pa i ja, imaju predrasude kako je MMA borac pun sebe, ali Jakob je jako dobar momak, veoma pozitivan, vedar. Oduševljena sam s njim.“ Jakob je prije ulaska u show izjavio da od showa očekuje rađanje novih prijateljstava, a potencijalno i ljubavi, a hoće li to sve pronaći u Matei, tek ćemo doznati.

U zemlji koju zbog svoje ljepote često nazivaju raj na zemlji, Dominikanskoj Republici, natjecatelji se za opstanak moraju boriti s neukrotivom prirodom, a to su otkrili već u prvom zadatku koji im je donosio nagradu. Prva nagrada bila je ono najvažnije u Survivoru – vatra. Da bi se pleme zbližilo oko vatre, trebalo je ispuniti zadatak: zapaliti vatru s materijalom koji se nalazio na pontonu na moru. Do pontona su trebali doći plivajući, s njega uzeti dvije vreće i vratiti se s njima na obalu. S obzirom na to da se radi o materijalu za potpalu, trebali su paziti da ga ne smoče. Na obali su se nalazili ognjište i kremen čijom je iskrom trebalo zapaliti plamen. Prije nego su počeli s natjecanjem, u prvom zadatku morali su odabrati najjaču ženu i najjačeg muškarca u timu koji će izvršiti ovaj zadatak. Plavi tim izabrao je Meggy, majku dvoje djece te bivšu kickboxericu, i Luku, bivšeg vaterpolistu. Plavi su bili u laganoj prednosti kad su oba člana njihova tima izašla iz vode s potrebnim materijalom. Međutim, gotovo u isto vrijeme kao i crveni tim dobili su žar i dim, no prvi su vatru uspjeli rasplamsati i zadržati je 20 sekundi Katarina, magistra ekonomije i Ognjen, instruktor plivanja, koji su time vatru osigurali svom crvenom plemenu.

U drugoj igri, povlačenju užeta, sudjelovali su svi natjecatelji i igrali su u parovima, a pobjedu su ponovno osvojili crveni. Sa sobom su ponijeli namirnice i materijal potreban za izgradnju kampa. „Iako nismo osvojili ni namirnice ni vatru, mislim da nitko od nas nije bio prežalostan. Ostao je vedar duh i došli smo sretni u kamp, jer smo vidjeli kako je prelijepa priroda“, rekla je Martina.

Iako se činilo da je crveni tim uspio osvojiti svu početnu prednost, u posljednjem izazovu pobjedu su odnijeli plavi te osvojili ribolovni pribor, a to je posebno oduševilo Mihaelu koja se ribanjem bavi cijeli život: „Nagrada koju smo osvojili je savršena. Ribolov je moj hobi. Čim smo dobili pribor, pošla sam u more vidjeti što mogu naći.“ Prošle godine zbog ozlijede Mihaela je morala odustati od natjecanja, ali u ovoj sezoni vratila se još upornija i još jača. „Osjećaj se nije niti malo promijenio, sad je još jači, jednostavno neopisiv. U meni je tisuću i jedna emocija. Nije lako doći nakon ozlijede ponovno ovdje, ali sam presretna što imam novu priliku ići s ovim ljudima u nove pobjede i borbe. Novo pleme je fantastično. Svi smo energični i vedrog duha, borbeni tako da vjerujem da će gledatelji imati što gledati“, poručila je.

Kako će se odvažni kandidati u natjecanju izboriti u izazovnim preprekama na putu i koji će tim pokazati veću izdržljivost i snalažljivost, ne propustite pogledati u idućoj epizodi punoj adrenalina.

