Natjecatelju iz Zagreba muke zadavala pitanja o vinima i afričkim diktatorima

Bruno Brleković iz Zagreba, prvi je ovotjedni natjecatelj koji je nastupio u kvizu ''Joker'', a svojim nastupom priskrbio je simpatije gledatelja.

Nakon 4 uzastopna netočna odgovora, Bruno je niz prekinuo točnim odgovorom na pitanje U kojem je sportu višestruki svjetski prvak i olimpijski pobjednik Kinez Dong Dong? A) plivanje B) stolni tenis C) trampolin D) šah. Iako nije znao odgovor, nemajući što izgubiti Bruno je ''gađao'' i pogodio točan odgovor – C) trampolin te se tako ponovno krenuo penjati na novčanoj ljestvici. Točnim odgovorima na 10. i 11. pitanje došao je do posljednjeg pitanja u kvizu, kada je odlučio odustati. ''Neću ići kući s 0 eura, uzet ću tih 500 eura, makar ih danas potrošio!'', kazao je Bruno nasmijavši publiku i zaključio svoj nastup u Jokeru. Svijet se mijenja, ali Go ne – iz koje zemlje potječe stolna igra GO, jedna od najstarijih na svijetu? A) Kine B) Perzije C) Mezopotamije D) Indije glasilo je posljednje pitanje. Da nije odustao, Bruno bi se odlučio za odgovor B) Perzije, no točan odgovor bio je A) Kine.

''Dugo se nisam ovako dobro osjećao u ovako dobrom društvu'' rekao je voditelj Frano isprativši natjecatelja.

VEZANI ČLANCI

Na dva pitanja Bruno je koristio superjokera, suprugu Sunčicu koja mu je pomogla točnim odgovorima, a u bonus rundi vratila mu je jednog jokera.

Neka od pitanja Brunu su zadala poprilične nevolje, pa je tako odgovorivši netočno na pitanje Što je to beaujolais? A) francusko mesno jelo B) vrsta vina C) punjena jaja D) torta sa želeom, izgubio sve jokere. Bruno je zaključao odgovor A) francusko mesno jelo, no točan odgovor bio je B) vrsta vina.

Kirgistan i Uzbekistan su svoju valutu nazvali kao mi jednu životinju. Kako? A) kuna B) lav C) pas D) lav glasilo je pitanje na koje je Bruno zaključao odgovor B) lav, no točan odgovor bio je D) som, pa je tako s 1.000 eura pao na 0 eura.

Muku su mu zadali i afrički diktatori. Nadimak kojeg afričkog diktatora je bio ''Neokrunjeni kralj Škotske''? A) Mobutu Sese Seko B) Robert Mugabe C) Idi Amin D) Muammar Gaddafi. Bruno je zaključao odgovor A, a točan je bio C) Idi Amin.

Novu epizodu kviza ''Joker'' ne propustite već sutra od 18 sati na Novoj TV!

VIDEO Gdje je danas Stefany Hohnjec? Okrenula se vjeri, a suprug joj završio u pritvoru