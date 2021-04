Sharon Stone nakon 13 godina progovorila o najtežem periodu u životu: Samo sam ležala na kauču

Slavna glumica Sharon Stone (63) tijekom svog života doživjela je brojne uspone i padove, a o nekim od najtežih trenutaka tek je sada progovorila. Nedavno je priznala da je pobacila u tajnosti kad joj je bilo samo 18 godina, a ovih je dana odlučila u javnosti otkriti i mučne detalje iz bitke za skrbništvo nad sinom Roanom.

Sve se počelo odvijati 2004. godine nakon što se Sharon rastala od medijskog mogula Phila Bronsteina. Njihov sin Roan u to je vrijeme imao samo četiri godine. Skrbništvo nad njim Sharon je izgubila četiri godine kasnije kad je Roan napunio osam godina. U intervjuu za magazin Saga jedna od najuspješnijih holivudskih glumica ispričala je kako se osjećala kad je ostala bez sina.

Foto: DPA/Pixsell

- Nakon što sam izgubila primarno skrbništvo nad Roanom, jednostavno više nisam mogla funkcionirati. Ležala sam po cijele dane na kauču i bila strašno umorna od cjelodnevnog plača. Nisam se mogla fokusirati na ništa osim toga da ponovno zagrlim svog sina. Ništa nije bilo važno osim toga da ga vratim natrag - priznala je Sharon Stone koja je morala potpisati sporazum o povjerljivosti podataka kako ne bi otkrila detalje bitke za skrbništvo. Nakon brakorazvodne parnice primarno skrbništvo dobio je njezin bivši suprug, a Sharon je sina mogla viđati tek jednom mjesečno.

Inače, danas 21-godišnjeg Roana glumica i medijski mogul posvojili su nakon što je Sharon doživjela tri spontana pobačaja. Nedavno je ovaj mladić krenuo stopama svoje majke te je ostvario ulogu u filmu 'What About Love', u kojem mu oca glumi Andy Garcia. Uz njega Sharon ima i posvojenu kći Lairdu koja je u njezin dom došla 2005. godine, samo godinu nakon mučnog razvoda.

Foto: Briquet-Hahn-Marechal/ABACA/PIXSELL Sharon Stone Publishes New Tell-All Memoir File photo dated May 21, 2013 of Sharon Stone arriving at the Behind The Candelabra screening held at the Palais Des Festivals as part of the 66th Cannes film Festival in Cannes, France. The actress and star of films like “Basic Instinct” and “Casino” writes about her life, upbringing and brushes with death in a new memoir, “The Beauty of Living Twice.” Photo by Nicolas Briquet/ABACAPRESS.COM Briquet-Hahn-Marechal/ABACA /PIXSELL

