Sharon Stone (64) pozirala u toplesu i raspametila obožavatelje: 'Godine su za tebe samo broj'

Američka glumica Sharon Stone (64), koju su mnogi zapamtili po ulozi u filmu 'Sirove strasti' obradovala je svoje brojne obožavatelje na Instagramu novom fotografijom i još jednom opravdala laskavu titulu seks-simbola.

Sharon je podijelila fotografiju na kojoj je pozirala uz bazen, odjevena u donji dio bikinija, a grudi je jedva prekrila ručnikom preko ramena.

-Zahvalno nesavršena na savršeni dan-napisala je u opisu fotke ispod koje su se odmah javili brojni pratitelji. ''Legenda'', ''Prekrasna'', ''Prava ikona'', ''Boginja'', ''Sjajno izgledaš'', ''Još uvijek izgledaš odlično'', ''Nesavršenstvo? Gdje?'', ''Wow'', ''Jednostavno savršena'', ''Godine su za tebe samo broj'', samo je dio komentara.

Podsjetimo, glumica je nedavno otkrila kako je doživjela devet pobačaja. Rekla je kako misli da sužene prisiljene pobačaj gledat kao nekakvu vrstu neuspjeha.

"Mi žene nemamo prostora za razgovor o ovom bolnom gubitku. To nije mala stvar. Međutim, prisiljene smo misliti da je to nešto s čime se same trebamo nositi i da je to neka vrsta neuspjeha" kazala je Sharon za jedan američki časopis.

Stone je javno progovorila o teškoj temi jer je odlučila pružiti podršku plesačici Peti Murgatroyd. Ona je nedavno objavila da je izgubila bebu. "Nisam znala da sam trudna. Krvarila sam dva dana. Mislila sam da sam dobila menstruaciju" izjavila je plesačica. Sharon je inače posvojila tri sina, Quinna Kellyja, Lairda Vonnea i Roana Josepha.

Prošlu godinu obitelj slavne glumice obilježile su loše vijesti. U kolovozu je Sharon objavila kako je život njezinog nećaka u opasnosti, a onda je nekoliko dana kasnije podijelila informaciju kako je 11 mjeseci star River William Stone preminuo jer su mu otkazali svi organi. Krajem studenog uputila je molbu svojim obožavateljima da se mole za zdravlje njezine majke Dorothy Marie Stone.

- Pomolite se za Dorothy Marie Stone, moju mamu, koja je večeras doživjela još jedan moždani udar. Hvala vam - napisala je tada glumica na društvenim mrežama. Moždani udar u obitelji Stone proživjela je i sama Sharon, ali i njezina baka i zato je glumica odlučila u javnosti ukazati kako pomoći onima koji su imali moždani udar i nose se s posljedicama.

