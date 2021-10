Severina odustala od showa na "Dodikovoj televiziji" : Ne želim imati veze s osobom koja vrijeđa žene na najgori način

Iako još nije krenula s emitiranjem, koje je planirano za kraj ove godine, regionalna UNA TV gotovo svakodnevno puni medijske stupce upravo zahvaljujući zvučnim imenima koja bi trebala postati zaštitna lica programa. Sjedište će biti u Banjoj Luci, a imat će studije u tri države – Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Najavljeno je kako će pokrivati čak 20 milijuna ljudi, a program će se emitirati preko kabelskih operatera. Hrvatski studio već se gradi u Sky Officeu u zagrebačkom Rudešu. Još prije mjesec dana procurila je informacija kako je Una TV u suvlasništvu Igora Dodika, sina člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika. Zbog toga je u javnosti dobila nadimak ''Dodikova televizija'', a među prvima se pojavilo ime Severine Vučković koja je, kako se nagađalo, trebala imati svoj talk show, što bi bio njen povratak u voditeljsku ulogu nakon više od 30 godina kada je s Ivanom Banfić vodila emisiju Top Cup na ondašnjoj Z3 televiziji.

Una TV još nije službeno objavila imena svih ljudi na koje računaju u programu, vi se stalno spominjete, a kuloari bruje da ste odustali. Je li točno da ipak nećete imati show na Una TV-u?

– Točno je. Vi ste prvi koji me to uopće pitate. Nisam se do sada oglašavala na tu temu, a moje se ime provlačilo u svakom tekstu, a da nitko nije provjerio je li informacija točna.

Zašto s prvom pojavom imena to niste demantirali?

– Zato što je činjenica da sam dugo pregovarala, imali smo vrlo ugodne radne sastanke i doista smo dogovorili da ćemo raditi, čak smo krenuli s okupljanjem ekipe. Međutim, onda se u medijima pojavila informacija da je riječ o ''Dodikovoj televiziji'', pa se odjednom samo moje ime počelo pojavljivati uz njegovo. Na kraju se uspostavilo da je doista riječ o partnerstvu s obitelji Dodik. Ne želim sudjelovati u projektu koji ima veze s osobom koja vrijeđa žene na najgori način i koji ne priznaje da je u Srebrenici počinjen genocid.

Možemo li vas ipak očekivati na nekoj televiziji?

– Činjenica je da sam posljednjih godina imala više ponuda za TV-show i da me taj format zanima. I sama sam na početku korone proizvela format SeVeTeVe i strašno se dobro zabavljala. No, trenutačno sam potpuno koncentrirana na studio i dovršetak sljedećeg albuma što me neizmjerno veseli – kazala je Severina.

Podsjetimo, idejni tvorac UNA TV je Dejan Jocić, iskusni medijski menadžer s nekoliko uspješnih projekata u Srbiji, poput Prve srpske TV, ali i u Europi.

– Televizija nam ne znači ništa bez ljudi, zato smo se fokusirali na dovođenje zanimljivih lica koja će vratiti zabavu i autentičnost na ekrane. UNA će imati jedinstvenu digitalnu platformu čiji će sadržaj omogućiti interaktivnu komunikaciju s korisnicima. Ali ključ je autentičnost, jer ako nemaš autentičnost, nemaš ni pratitelje, i to je nova zakonitost – rekao je Jocić.