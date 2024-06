Serija koju obožavaju Hrvati ide na pauzu: 'Vratit ćemo se s još većom dozom uzbudljivih obrata'

Omiljena dramska serija u Hrvata ''Kumovi'' ide na pauzu od emitiranja, a glumci koji su utjelovili brojne živopisne likove, na zasluženi odmor od snimanja. Produkcijski tim i glumačka postava zahvaljuju se vjernim gledateljima na podršci te obećavaju da će se serija vratiti s još većom dozom uzbudljivih obrata i humorističnih situacija, javlja Nova TV.

Inače, serija se trenutno emitira sa svojom četvrtom sezonom koja se radnjom nastavlja pet godina nakon smrti glavnog lika Stipana Macana (Milan Štrljić). U tih pet godina došlo je do turističke ekspanzije u Zaglavama. Mnogi mještani zaradili su ponešto novca i odlučili se odseliti u potrazi za boljim životom. Broj stanovnika je pao ispod određenog broja i Županija je odlučila ukinuti općinu. Za mještane je to veliki udarac, gubitak identiteta, kulturnog obilježja, ali i infrastrukture. Za novog župana Stanleya Stana Cukelu (Žarko Radić) je to poboljšanje, mogućnost da dosadašnji mještani postanu građani pod okriljem grada Sinja i da imaju bolje uvjete za život. Osim toga, Stanley se želi umiliti državnom vrhu da pokaže Zaglave kao uspješan primjer programa ukidanja općina i pripajanja većim sredinama. Gradonačelnica Sinja Jasenka Runje (Linda Begonja), Vinkova bivša djevojka iz mladosti, ima drugačije planove od Stanleya. Ona to vidi kao fantastičnu priliku da se domogne općinske infrastrukture, ali i da se osveti Vinku za neriješene odnose iz prošlosti.

''Jasenka je sposobna, ali i izuzetno manipulativna osoba. Iznimno dobro napisano lice, tragikomično, oštrog jezika i komplicirane nutrine. Mislim da je od začetka serije jedino, zaista, negativno lice, pravi antagonist, rekla bih, što mi je izuzetno drago. Uvijek mi je zadovoljstvo i izazov igrati lice kojem se moraš jako truditi naći i dati opravdanje za sve postupke koje radi.'' objasnila je Linda svoju ulogu.

U Zaglave dolazi i povjerenik iz Zagreba Vice Vuletić (Stjepan Perić) koji ima zadatak nadzirati administrativnu proceduru pripajanja općine Sinju. Vice je zgodan, simpatičan, ali i problematičan tip koji sa sobom nosi dosta problema. Studirao je ekonomiju s Jankom i bio njegov zakleti neprijatelj. Vice, čiji je djed bio poznati Sinjski alkar i čiji korijeni vuku iz Sinja, se udružuje s Jasenkom s istim ciljem - maksimalno osobno profitirati od pripajanja Zaglava Sinju.

''Iza Vicinog džentlmenskog šarma skriva se karijerist, ženskar i kockar. Svojim potezima će okrenuti Zaglave naopačke. Gledatelji od njega mogu očekivati prevare, podvale, jednu tajnu osvetu i puno zavođenja!'' govori Stjepan o Vici.

Što sve čeka omiljene likove i kako će se boriti za povratak svoje općine, nastavljamo pratit nakon pauze.

VIDEO Vjenčanje Nicole Artukovich i Liam Stewart