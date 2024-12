Selena Gomez potvrdila glasine i objavila zaruke: 'Zauvijek počinje sada'

Popularna pjevačica i glumica Selena Gomez i glazbeni producent Benny Blanco službeno su objavili, čime su potvrdili glasine koje su se mjesecima širile među njihovim obožavateljima.

Vijest o zarukama Selena je podijelila na svom profilu uz emotivnu poruku "Zauvijek počinje sada" i fotografije koje prikazuju intimne trenutke para, uključujući i snimku impresivnog zaručničkog prstena. Blanco je na objavu duhovito komentirao: "Hej, čekaj... to je moja žena."

Objava zaruka izazvala je val pozitivnih reakcija u svijetu zabave, s brojnim poznatim ličnostima koje su požurile čestitati sretnom paru. Među prvima su čestitke uputili Cardi B, Lil Nas X i Julia Michaels. Par se prvi put profesionalno susreo 2015. godine kada je Blanco producirao hitove "Kill Em with Kindness" i "Same Old Love" za Selenin album Revival. Njihova suradnja nastavila se 2019. godine na pjesmi "I Can't Get Enough", da bi se kasnije razvila u romantičnu vezu koja je počela sredinom 2023. godine.

Selena je vezu s Blancom službeno potvrdila u prosincu 2023. godine, otkrivši da su zajedno već šest mjeseci. Prvi zajednički javni nastup imali su na dodjeli Emmy nagrada 2024. godine, gdje je Blanco bio uz Selenu tijekom njene prve Emmy nominacije za ulogu u seriji "Only Murders in the Building".

U nedavnim intervjuima, par je otvoreno govorio o svojim planovima za budućnost. Selena je priznala da se nikada nije osjećala sigurnije u nekoj vezi, dok je Blanco u razgovoru za The Howard Stern Show izjavio kako "ne može zamisliti svijet u kojem bi moglo biti bolje od ovoga."

Prije veze s Blancom, Selena je imala nekoliko medijski popraćenih veza. Najpoznatija je bila ona s Justinom Bieberom, s kojim je bila u on-off vezi od 2011. do 2018. godine. Također je kratko vrijeme bila povezana s glazbenikom The Weekndom tijekom 2017. godine, te s pjevačem Nickom Jonasom 2008. godine. Nakon prekida s Bieberom, Selena se posvetila svom mentalnom zdravlju i karijeri, izjavivši kako joj je trebalo vremena da pronađe pravu osobu.

Par planira nastaviti svoje uspješne karijere - Selena kao glumica, pjevačica i vlasnica kozmetičke linije, a Blanco kao jedan od najtraženijih producenata u glazbenoj industriji.

