Sanja Vejnović o prilici koja joj je mogla promijeniti život: Sve je bilo dogovoreno i onda sam se predomislila

Producentica i glumica Sanja Vejnović bila je gošća u emisiji "U svom filmu" voditeljice i urednice Tončice Čeljuske. Glumica koju je publika gledala u brojnim uspješnim televizijskim serijama i filmovima svoju je karijeru počela prije 45 godina. Vejnović će ovog kolovoza napuniti 63 godine, a prvu ulogu je ostvarila u filmu 'Prijeki sud' 1978. godine. Mnogi su je zapazili u filmu 'Varljivo ljeto 68' za koji je snimila nezaboravne intimne scene. Iste 1984. godine snimala je i film 'O pokojniku sve najljepše', a na tom setu upoznala je sada već bivšeg supruga Gorana Mećavu. S njim je dobila sina i kćer.

U emisiji "U svom filmu" naša proslavljena glumica pričala je o tome kako je izgledao početak njezine karijere, ali se prisjetila i važnih privatnih i poslovnih trenutaka te odluka koje donijela. Pričala je i o jednoj poslovnoj prilici koja joj je mogla promijeniti život i karijeru, a riječ je o prilici za koju bi glumici sve dali.

- Meni je došla prerano, i ja sam je propustila. To je bila prilika da studiram u Actor studiju; Columbia Pictures me htjela angažirati i uzeti pod svoje uz studijski ugovor. Školovati, poslije Banović Strahinje. Ali prvo je uvjet bio da odradim dio u Actor studiju školovanja. Čak sam bila primljena i bez prijemnog, pokazali su film i bio je dovoljan da kažu da mogu ići. I sve sam ja to već bila dogovorila, i onda sam se predomislila - otkrila je Sanja u razgovoru s Tončicom Čeljuskom. Voditeljica joj je rekla kako bi sada zasigurno živjela i radila negdje u Kaliforniji da je prihvatila ponudu, a Sanje je uzvratila: Sad bi to bila neka druga priča, ne bi ovaj život bio, bio bi neki drugi. A možda ne bi, možda bih se vratila s jednim iskustvom više.

Sanja je, isto tako, uvijek imala zapažene uloge i u domaćim sapunicama. Samo neke od njih su "Larin izbor", "Kud puklo da puklo", "Čista ljubav", ali i "Zabranjena ljubav". Osim glume, posljednjih se godina posvetila i kuhanju, a zbog velike ljubavi i talenta odlučila je objaviti i kuharicu pod nazivom 'Iz moje kuhinje, s ljubavlju'.

