Sanja Doležal otputovala kod kćeri u London i pohvalila se novim članom obitelji

Erna Imamović

Glazbenica koja nastupa na Dori živjela je u Njemačkoj i prva je u svojoj obitelji koja se bavi glazbom

Mlada glazbenica Erna na ovom će natjecanju nastupiti s pjesmom "How Do You Love Me" koju opisuje kao "veoma dinamičnu i stranu baladu", a govori o vlastitoj nesigurnosti u nečiju naklonost. Tekst i glazbu za pjesmu je sama napisala, a nakon toga predstavila Gaboru Raczu koji ju je nadopunio aranžmanski.