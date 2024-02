Šangaj je moderan grad izvan našeg vremena, uspio je sačuvati kinesku autentičnost, ali gradi i budućnost

Putovanja obožavam - kaže stomatologinja iz Karlovca Hela Puljić, pakirajući kovčege za put u Dubai, na najveću svjetsku stomatološku konferenciju koja se održava početkom ovoga mjeseca. Njezino novo odredište udaljeno je više od šest tisuća kilometara od putovanja na koje je išla u jesen 2019. i s kojeg su joj i danas žive slike jer ju se, iako je bilo kratko, svaki trenutak dojmio:

- Zapad me uvijek puno više privlačio nego istok i lagala bih kada bih rekla da je najmnogoljudnija zemlja na svijetu bila visoko na mojoj "must see" listi, zato mi je neizmjerno drago da me splet okolnosti - ili da preciziram, suprugov poslovni put i prilika da mu se pridružim - odveo upravo u Šangaj. Zbog vlastitih poslovnih obaveza nisam bila u prilici praviti mu društvo svih tjedan dana, već samo tri dana, ne računajući let. Međutim, moram priznati da sam u tako kratkom vremenu zaista puno toga vidjela i svakako se isplati "potegnuti" na drugi kraj svijeta i na samo nekoliko dana. Kada sam sumirala dojmove s putovanja, bilo mi je teško zamisliti da su tri dana bila dovoljna da se potpuno zaljubite u jedan grad. Grad koji je nepojmljivo velik, a opet se osjećate tako dobro i udomaćeno, grad koji briše granice između prošlosti i budućnosti, grad koji svijetli danju i noću, i iako je futuristički, kineska crta se osjeti u svemu - sažimlje dojmove o posjetu jednom od najvećih gradova na svijetu koji je sa svojih tridesetak milijuna stanovnika najmnogoljudniji u Kini.

Nalazi se na obali Istočnokineskog mora, najveće je kinesko industrijsko, financijsko, trgovačko, prometno i kulturno središte, a ime mu potječe od kineskog shang, što znači visoko i hai, što znači more.

- Let na drugu stranu svijeta traje oko 13 sati, putovala sam sama i iako nisam osoba koja se boji visine ili leta avionom, moram priznati da sam jedva čekala stići na destinaciju. Sletjeli smo oko 17 sati po lokalnom vremenu i već se iz aviona vidjelo koliko je grad velik, isto sam primijetila i za aerodrom, a i u iduća tri dana još ću se nekoliko puta iznova čuditi koliko je sve veliko. Na putovanje sam se uputila u rujnu, temperatura je bila oko 24 stupnja, međutim iznimno je visok postotak vlage, stoga je "real feel" potpuno drugačiji i ide u prilog daleko višoj temperaturi. Suprug je taksijem stigao po mene i vozili smo se približno sat vremena prema hotelu. Volim gledati grad u koji prvi put dolazim s prometnice iz vozila, volim osjetiti tu prvu vibru koju šalje i već tada počinjem stvarati utisak o nekom mjestu. Šangajska vibra je od prve sekunde bila dobra i mogla sam odmah osjetiti da će mi se ovaj grad svidjeti - govori Hela Puljić.

VEZANI ČLANCI

Točnu poziciju hotela u kojem su odsjeli ona i njezin suprug Martin baš zbog veličine Šangaja ne može sasvim točno procijeniti, no s obzirom na to da je od hotela od centra potrebno oko 45 minuta vožnje podzemnom željeznicom, što u ovakvom megagradu i nije puno, zaključuje da su se nalazili u širem centru:

- Gospođa koja nas je dočekala na recepciji bila je vrlo ljubazna, no imala je mali problem s prepoznavanjem imena, ali to ćemo pripisati našim njima neobičnim slovima, kao što mi držimo za njihova. Hotel je bio solidan, rekla bih od 4 zvjezdice prema hrvatskom standardu, soba uredna i relativno prostrana, doručak vrlo korektan, uz uvjet da vam kineska hrana nije strana. Nakon što sam se smjestila, suprug me poveo u razgledavanje - prisjeća se stomatologinja svog boravka u Aziji pa kaže kako su joj najimpresivniji bili neboderi koji "paraju oblake",

- Najljepši pogled na impozantne građevine pruža se s The Bund šetnice. Ja sam ovaj prizor prvi put doživjela noću, u centar grada smo stigli kada je već pao mrak, i to je bilo najbolje moguće vrijeme za stvaranje prvih dojmova. Pomislila sam: ovo je grad svijetla. Ogromne neonske reklame koje osobito noću ostavljaju jak dojam nisu niti mene ostavili ravnodušnom. Doživljaj je bio jednostavno "wow". Iduće jutro smo ponovno prošetali The Bund šetnicom, koja je ustvari najpoznatiji dio grada. Nalazi se na zapadnoj obali rijeke Huangpu i mjesto je okupljanja lokalnog stanovništva i turista. Građevine koje se nalaze uz šetnicu djeluju vrlo zapadnjački, izgrađene su u različitim stilovima, ovisno o tome kojoj je zemlji koja zgrada pripadala. U pitanju se nekadašnje trgovačke kuće i banke, koju danas čine predivan spoj različitih arhitektura. A na istočnoj obali spomenute rijeke niče novo financijsko središte svijeta - Pudong. Sve relevantne svjetske tvrtke ovdje otvaraju svoja predstavništva, a broj nebodera u izgradnji je nevjerojatan i raste iz dana u dan - kaže Hela.

I dok je njoj ovo bio prvi (sigurno ne i posljednji) posjet Šangaju, njezin suprug drugi je put u sedam godina boravio u tom gradu pa je komentirao da je sada zrak čišći no što je bio prije kada je zbog količine onečišćenja i smoga bilo teško primijetiti vrhove nebodera. Naime, Kina je donijela odluku da se iseli sva industrija iz grada kako bi ga se učinilo prepoznatljivim turističkim odredištem.

- Mi smo svjedočili lijepom plavom nebu. Odlučili smo posjetiti jedan od najviših nebodera na svijetu, 623 metra visoki Shanghai Tower, ali svakako je na nas najsnažniji dojam ostavio Oriental Pearl Tower (468 metra). Rezervirali smo ručak u tom, po mom mišljenju najupečatljivijem šangajskom neboderu. Vidikovac sa staklenim podom nalazi se na 263 metara i nisu svi posjetitelji dovoljno hrabri zakoračiti na stakleni pod, međutim mi smo se odvažili i stvorili prekrasne uspomene i fotografije. Na 267 metara nalazi se rotirajući restoran u kojem smo ručali i to je iskustvo koje ću zasigurno pamtiti čitav život i prva je sličica koje se sjetim na spomen Šangaja. Što se tiče gastronomije, moram priznati da ni na tom polju nismo ostali razočarani i osim tradicionalnih kineskih jela, ono što smo svakako željeli iskusiti je objed u restoranu s Michelinovom zvjezdicom. Inače, Šangaj broji 130 restorana sa spomenutom zvjezdicom, a mi smo odabrali Mercato, talijanski restoran poznatog chefa Jean Georgesa s dvije Michelinove zvjezdice. Hrana je bila izvrsna, međutim, ono što je malo umanjilo ekskluzivni doživljaj je prepun restoran, zbijeni stolovi i očigledan nedostatak osoblja, što se očituje kroz užurbane i prezaposlene konobare. Sljedeći dan je bio rezerviran za YuYuan vrtove. Nalaze se u povijesnoj gradskoj jezgri, daleko od buke i užurbanog prometa. Krase ih tradicionalni kineski paviljoni, cvijeće i drveće te posebno poznata stijena od žada. Dok smo razgledavali vrtove, podigla sam pogled i ugledala u daljini visoke nebodere i pomislila koliko je lijepo poštivati i njegovati svoju povijest, ali istovremeno graditi i budućnost. Posjetili smo i francusku četvrt. U tom kvartu smo se osjećali kao doma, prepoznatljiva arhitektura, simpatični pubovi, pravi dašak Europe u dalekoj Kini. Budući da je Kina jedna od najvažnijih svjetskih sila, što je postala zahvaljujući trgovini, shopping je bio naša zadnja, ali neizostavna stanica. Nanjing ulica je najpoznatija turistička ulica i vrvi različitim trgovinama, od onih ekskluzivnih do tradicionalnih - kaže.

Foto: Privatni album

Opisujući grad koji je se dojmio i njegove domaćine, ističe još kako unatoč tako velikom broju stanovnika nisu primijetili gužvu, a prošli su suprug i ona sve najpoznatije turističke destinacije.

- Grad je čist, ne djeluje prenapučeno, vrlo je uredan i siguran. Zanimljivo je da zadnji metro vozi iz grada u 23 sata, ali i to ide u prilog Kinezima kao vrlo posloženom i organiziranom narodu, drugačijih životnih navika. Kinezi (ili barem oni koje smo mi susreli) ne govore najbolje engleski, no vrlo srdačni, susretljivi i spremni pomoći. Zanimalo ih je odakle dolazimo i na spomen Hrvatske nabrajali su nam nekoliko naših nogometnih reprezentativaca. Kina i Šangaj su svakako jedan drugi svijet u odnosu na onaj koji poznajemo. Šangaj je moderan grad izvan našeg vremena, uspio je sačuvati kinesku autentičnost, ali gradi i budućnost i ide dalje i dalje, pomičući vlastite i svjetske granice. Najkraće bih ga opisala kao grad svjetla koji izgleda vrlo futuristički. Šangaj je tako lagano i potpuno neočekivano postao moj "must see" grad, a budućim posjetiteljima bih poručila da se na ovo daleko putovanje upute bez predrasuda i da svakako očekuju nešto potpuno neočekivano - oduševljeno će liječnica pripremajući se za novo putovanje sa suprugom, u Dubai koji su posjetili i prije desetak godina pa će sada imati prilike vidjeti koliko se u tom vremenu izmijenio, evoluirao, izgradio...

- Neizmjerno se veselimo stvarati nove uspomene, no najviše se veselim(o) što ću debele kapute bar na nekoliko dana zamijeniti ljetnim haljinama - rekla je Hela Puljić.

VIDEO Supruga Davora Gopca je balerina, skinula se u haltere za njegov spot: Zajedno su više od 30 godina