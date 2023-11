Rurban Days u Mokrin Houseu od 27. do 29. studenog

Tijekom tri dana trajanja Rurban Daysa, u Mokrin Houseu bit će organiziran program fokusiran na filozofsku i umjetničku percepciju autonomije. Rurban Days ove godine organiziraju Škola autonomije i Mokrin House, a fokus programa je na traganju za odgovorima na pitanja kao što su što je autonomija danas, kad smo više nego ikada ovisni globalnim tokovima koji utječu na naš život, može li nam umjetnost pomoći da stvorimo otok gdje ćemo moći živjeti svoju autonomiju i neki bolji život, i što to danas uopće znači. Pored Mokrin Housea, u stvaranju programa sudjeluje i "Škola autonomije” sa Visa čiji osnivač je Srećko Horvat, jedan od vodećih filozofa svoje generacije, autor desetak knjiga prevedenih na petnaestak jezika. Posljednja koja je prevedena na naš jezik je „Poslije apokalipse”.

Tekstove Srećka Horvata objavljuju „The Guardian”, „The New York Times” i „Der Spiegel”. Na predavanju „Onkraj distopije: od krize do autonomije”, koje će u okviru Rurban Daysa održati ove godine, Horvat daje pregled trenutačne krize — od klimatske krize do rata kao trajnog stanja — kao i moguće odgovore i obrise horizonta svijeta nakon Apokalipse. Predstavit će i svoje iskustvo „Škole autonomije”, gdje u posljednje vrijeme s glumcem Goranom Bogdanom i drugima radi na konkretnom eksperimentu autonomije. Dio programa je i razgovor Gorana Bogdana sa spisateljicama Rumenom Bužarovskom, Sašom Savanović i piscem Stefanom Boškovićem. Poseban gost Rurban Daysa je Želimir Žilnik, slavni redatelj koji se upravo vratio sa američke turneje. Iz njegovog bogatog opusa bit će odabrana retrospektiva filmova koje će publika moći vidjeti u Mokrin Houseu.

U razgovoru sa Srećkom Horvatom, Žilnik će se, osim na svoj rad, kontekstualizaciju filmova i njihovom rezoniranju danas, osvrnuti i na današnju filmsku industriju i mogućnosti umjetničke autonomije u sistemu koji je primarno orijentiran na profit. Dio programa Rurban Daysa ove godine je natjecanje na temu „Što je za mene autonomija”, na kojem sudjeluju studenti slanjem eseja, aforizama, fotografije, crteža ili videa. Žiri je odabrao najbolja djela, a studenti koji su njihovi autori pozvani su da sudjeluju na Rurban Daysu. Studentima je omogućen besplatan smještaj u Mokrin Houseu za vrijeme trajanja programa. Ovaj događaj zatvara se 29. studenog koncertom slovenske grupe Laibach koji je otvoren za širu javnost i koncert počinje u 20 sati.