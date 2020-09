RTL-ov reporter razniježio fotografijom usvojenog sina: 'Život kakav treba biti'

RTL-ov reporter Boris Mišević prošle godine postao je otac. Životnu sreću u dom koji dijeli sa suprugom unio je dvogodišnji dječak kojeg su posvojili. Koliko ga je očinstvo ispunilo Boris ne krije ni na društvenim mrežama gdje se ponekad pohvali pokojom fotografijom malenog dječaka s kojim nastoji provesti svaki slobodan trenutak. Protekli vikend zajedno su uživali u igri i zajedničkom gledanju animiranih filmova, a druženjem se Boris pohvalio na Instagramu.

- TuTuuu DuDuuuu LjuLjuuuu. Život kakav i treba biti - napisao je RTL-ovac u opisu fotografije koja je dirnula mnoge. - Ljubav! - komentirala je jedna od pratiteljica ispod fotografije koja prikazuje dječaka s leđa.

Foto: Instagram

O posvojenju, ali i dječaku koji je postao centar njegovog svemira Boris je progovorio u travnju za Večernji list. – Život nam se promijenio u ovoj godini jer je došao Aleksandar. Bili smo jako uzbuđeni, ali svaki naš strah i nesigurnost je razbio on prvog dana kada je došao kod nas. Toliko je dobar, razigran, veseo, hrabar, normalan i empatičan dječak. Sve je toliko divno da to riječi teško mogu opisati. Odmah se prilagodio i sada, nakon tri mjeseca, imamo osjećaj da smo zajedno oduvijek. Kada se ujutro probudim i vidim ga između nas kako se smije, ništa mi nije teško. Život s njim sada za nas ima tu jednu posebnu razinu divne ispunjenosti nečim što do sada nismo poznavali – s puno nježnosti govori Boris.

Pitamo kako bi ohrabrio ili savjetom pomogao svima koji se odluče na posvojenje, koliko je težak taj proces i na što se valja pripremiti? – Na ovo pitanje mogao bih odgovarati satima. Ali najbitniji savjet je strpljivost. Bez obzira na duljinu trajanja. Koraka ima puno, ali cilj se mora ostvariti. Moj FB profil je i inače otvoren za sve gledatelje, ali i sve koji mi nešto žele poručiti ili me pitati. I mislim da je naša dužnost da pomognemo svima koji žele posvojiti. Barem savjetom – odgovara Mišević.