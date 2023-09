Rolling Stones: Kad se zakotrlja njihova medijska mašinerija, nitko ih ne može zaustaviti

Kad se pokrene medijsko "kotrljanje" Rolling Stonesa, nema natrag i izgleda da ih svi po svijetu prate u stopu. Mogu oni biti kampanjci koji 18 godina nisu snimili novi studijski album, ali kad objave da je napokon dovršen i izlazi 20. listopada, više se ne možete obraniti od svakodnevnih vijesti o Stonesima koje preplavljuju medijski prostor kao da je pukla "brana".

Ove godine sve je počelo tiskovnom konferencijom u londonskom kazalištu Hackney Emipre, na kojoj je voditelj Jimmy Fallon poslužio kao medijska "veza" sa SAD-om, tim najvećim i najvažnijim svjetskim diskografskim tržištem. Pragmatično su istakli da su u napadu inspiracije - ili, bolje rečeno, svijesti da se više ne može čekati - snimili 23 pjesme od kraja prošle godine i u prvih par mjeseci ove, od kojih će se dvanaest naći na novom albumu.

Tek u kasnijim tekstovima u New York Timesu i magazinu Rolling Stone službeno je otkriveno tko sve gostuje na albumu, jer smo do tada samo znali da je dvije pjesme odsvirao Charlie Watts, na jednoj se pojavljuje stari basist grupe Bill Wyman, a već prije se čulo da Paul McCartney sudjeluje na dvije snimke.

Samo jedna s McCartneyjem pojavit će se na albumu ("Bite My Head Off"), dok je druga ostavljena za idući projekt, što je samo dodalo ulja na vatru primisli da uskoro slijedi još jedan album i da ovo nije kraj grupe, barem što se tiče rada u tonskom studiju. U spomenutim tekstovima vodećih američkih magazina, pametno raspoređenima u danima iza tiskovne konferencije, objavljeno je da na albumu gostuju Lady Gaga, Elton John i Stevie Wonder, koji je karijeru i započeo kao predgrupa Stonesima na američkoj turneji 1972. Dapače, čak su tada imali dovršen i dvostruki koncertni album, na kojem je jedna ploča trebala biti popunjene Wonderovim snimkama, a druga pjesmama Stonesa, ali je album na kraju škartiran zbog pravnih poteškoća s bivšim menadžerom Allenom Kleinom.

Tek kasnije postalo je jasno da Elton John i Stevie Wonder na albumu "Hackney Diamonds" u nekoliko pjesama ("Get Close", "Live by the Sword" i "Sweet Sounds of Heaven") gostuju samo na klavijaturama, znači bez glasa, a glasom se pojavljuje samo Lady Gaga u pjesmi "Sweet Sounds of Heaven". Gaga je još 2012. otpjevala s Jaggerom duet u "Gimme Shelter" na televizijski prenošenom koncertu iz New Jerseya, na turneji povodom 50. godišnjice postojanja grupe nakon pet godina stanke i naširoko publiciranih svađa između Jaggera i Richardsa.

Lani se slavilo 60 godina na europskoj turneji "Sixty", o čemu sam pisao s koncerta na minhenskom Olimpijskom stadionu, gdje su Stonesi nastupili s novim bubnjarem Steveom Jordanom, zamjenom za preminulog Charlieja Wattsa. No, osim Wattsa, na albumu nema još jednog relativno dugovječnog člana grupe, basista Darryla Jonesa koji je sa Stonesima od 1993. godine, dulje nego je s njima bio originalni basist Bill Wyman. U tekstu u magazinu Rolling Stone producent albuma Andrew Watt otkrio je da je Jones "bio nedostupan", a ako se vratimo godinu unazad, vidjet ćemo i zašto. Naime, Darryl Jones tada je bio na jazz turneji s postavom Jazz Takes u sklopu koje je nastupio i u zagrebačkoj Tvornici krajem 2022., te mi dao i intervju za Večernji list. Hrabra Jonesova odluka da se "bavi svojim poslom" razlog je da su većinu dionica bas gitare u novim pjesmama Stonesa odsvirali Keith Richards i Ron Wood, koji su to ponekad znali napraviti i na davnim snimkama grupe.

Ali možda najznačajnije, nakon neuvjerljivog i "namještenog" prvog singla "Angry", i kod nas i u svijetu krenula je ogorčena diskusija je li pjesma na razini prethodnih najavnih singlova novih albuma Stonesa? Po meni niti blizu, ali su se u danima nakon najavne presice pojavile još dvije pjesme (neslužbenim kanalima), koje potvrđuju da možda ipak možemo očekivati zanimljiviji album negoli je to prosječna "Angry" nagovijestila. Te pjesme, ritmična "Get Close" i balada "Depending On You", koje su "iscurile" nezaustavljivim internetskim kanalima, a po rasporedu bit će druga i treća na albumu poslije uvodne "Angry", govore da još ima stare, ili bolje reći nove autorske vatre u Jaggeru i Richardsu, kao i producentu Andrew Wattu koji je potpisan kao koautor sve tri skladbe.

Ukratko, koliko god bili tromi, kad se pokrenu, Stonesi se zakotrljaju vrlo brzo. U nedavnoj prošlosti to se dogodilo samo 2016., kad su iznenada iskoristili davni stvaralački recept, povratak u (blues) garažu i objavili album blues obrada "Blue & Lonesome", koji je učinio lakšom očitu krizu inspiracije i bio njihov prvi studijski album nakon jedanaest godina koliko je proteklo od "Bigger Bang". Jednostavno rečeno, dohvatili su se starih pjesama s kojima im je blues ušao u vene, pored drugih supstanci. Ovo drugo su s vremenom prestali konzumirati, ali im je blues ostao genetski upisan u krvotoku. Postoji staro pravilo u rock glazbi, korišteno masu puta; kada se dokine smisao postojanja ili vam se čini da ste izgubili razlog za pjesmu, vratite se korijenima. I to pravim, dubokim korijenima, glazbi koja vas može revitalizirati i reći ono što ste možda putem pogubili.

Upravo tim manevrom poslužili su se Stonesi na "Blue & Lonesome", popunjenom blues standardima s kojima su počeli diskografsku karijeru 1964., a dvije godine ranije svirački staž po londonskim klubovima. Opća renesansa Rolling Stonesa tada se napokon dogodila i na terenu prodaje albuma, jer im naklade, spram ekspresno brze prodaje koncertnih ulaznica, nisu bile na nekadašnjoj razini već dvadesetak godina.

Ako ste tada pokušali kupiti novi album Rolling Stonesa "Blue & Lonesome" na dvostrukom vinilu, moguće je da niste uspjeli. Preciznije rečeno, uspjelo je to vrlo malom broju ljudi. Ne samo u Hrvatskoj, gdje je stiglo tek dvadesetak komada, nego i u svijetu. Naime, najtraženiji vinil od New Yorka do Londona i Berlina tada je bio upravo album Rolling Stonesa, ekspresno rasprodan u svega dva dana nakon objavljivanja 2. prosinca 2016., pa ga je nekoliko tjedana bilo nemoguće naći u prodaji, osim na sekundarnim sajtovima, ali po daleko višim cijenama.

Vjerojatno će se slična pomama dogoditi i s "Hackney Diamonds", jer, osim što se radi o novim vlastitim pjesmama, marketinška priprema napravljena je temeljito, a nekoliko boja vinila, konfiguracija tri različita omota, sve do japanskog CD izdanja s dodatnom pjesmom, prisiljavaju fanatične poklonike da poput albuma Taylor Swift kupe nekoliko verzija istog proizvoda. Sve to događa se šezdeset godina nakon osnutka grupe, što ih čini najdugovječnijom aktivnom postavom suvremene rock scene.

Upravo tih 60 aktivnih godina ustoličilo ih je kao najdugotrajniju aktivnu pojavu svjetskog show-businessa koja i danas, makar pojavnošću na bini, zadržava nekadašnje karakteristike.

Pitanje je što bi bilo da se nije pojavila pandemija - a ne bi bilo niti korektnog singla "Living In a Ghost Town" koji su ekspresno objavili 2020. - kao što je tada bilo i pitanje hoće li se od 2022. Rolling Stonesi uspjeti pozabaviti novim turnejama i slavljem 60 godina osnutka grupe nakon što ih je Covid maknuo s pozornica. Za 2020. imali su dogovoreni (rasprodani) nastavak stadionske turneje "No Filter" po Sjevernoj Americi, ali je zbog lock downa i zabrane javnih okupljanja turneja prebačena na kraj 2021. I taman kad se činilo da se situacija normalizira, 24. kolovoza umro je Charlie Watts, bubnjar i jedan od najvažnijih članova grupe.

Objavljeno da će ga privremeno zamijeniti Steve Jordan, suradnik na svim samostalnim albumima Keitha Richardsa i prijatelj članova grupe. Pored situacije s Wattsovom smrću, ostalo je i pitanje kako će se u Europi razvijati situacija s koronavirusom. Stonesi su uspjeli s Jordanom prvi put na bubnjevima održati američku turneju i biti na vrhu popisa po zaradi 2021. na američkim pozornicama, a još i prije pada broja zaraženih u Europi najavili su turneju "Sixty" povodom 60 godina postojanja grupe za 2022. Sreća prati hrabre, a i tvrdoglave, jer bi doista bilo ironično da nakon riješene situacije s Wattsovim nasljednikom nisu proslavili jubilej zbog sasvim različitog, pandemijskog problema.

Priča se nastavlja napokon snimljenim novim albumom, a zanimljiv detalj na "Hackney Diamonds" posljednja je pjesma "Rolling Stone Blues". Njom su na nagovor producenta Andrew Watta, koji je donio i akustičnu gitaru iz 1920., Jagger i Richards u tonskom studiju ad hoc snimili pjesmu Muddyja Watersa po kojoj je sastav dobio ime 1962. Ako se doista radi o zadnjem studijskom albumu Stonesa - što bi zbog godina života i godina potrebnih da snime album mogao biti slučaj - primjereniji završetak diskografskog puta teško je zamisliti. Mada, s njima se nikad ne zna, pa nije nelogično očekivati i proslavu 70 godina rada grupe 2032.

