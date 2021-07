Rimac se udružio s Bugattijem, a ovo su samo neki od poznatih koji vole skupocjenog Veyrona

Konkurencija na tržištu luksuznih automobila iz godine u godinu sve je veća, a u posljednjih sedam godina najviše pažnje, ali i poznatih imena privlači Bugatti, pa je tako lista poznatih vlasnika Bugatti Veyrona zavidna, od glazbene do modne industrije.

Britanski magazin Top Gear proglasio je ovaj model automobilom desetljeća, a njegova proizvodnja započela je davne 2006. godine. S obzirom na sve njegove karakteristike, od kojih se ističe ubrzanje od 0 do 60 u samo 2.5 sekunde, što ga čini jednim od najbržih automobila na svijetu, nije ni čudno što je predmet žudnje mnogih. No osim što je jedan od najbržih, Bugatti Veyron jedan je od najskupljih automobila za održavanje, koji u svega 12 minuta potroši pun rezervoar goriva pa ne čudi što održavanje košta nekoliko desetaka tisuća dolara godišnje.

Automobil je dobio ime po Pierreu Veyronu, osvajaču utrke 24 Hours of Le Mans koji je 1939. godine udružio s tragično preminulim Jean Pierreom Wimilleom u pobjedi na godišnjoj utrci izdržljivosti.

U svojoj širokoj ponudi, Bugatti ima mnoge modele, a jedan od najpoznatijih je i Bugatti Chiron koji je nešto pristupačniji od Veyrona, no ljubitelji skupih jurilica slažu se kako Veyron nema konkurenciju. Inače, ovog modela u svijetu ima samo u samo 300 primjeraka, što zapravo i ne čudi s obzirom na njegovu cijenu koja iznosi 1, 700, 000 dolara dok Bugatti Veyron Super Sport Gold and Diamond košta vrtoglavih 2,700, 000 dolara, a osim paprene cijene, potencijalni vlasnici moraju čekati i do godinu dana kako bi ovaj 'superautomobil' postao njihov 'ljubimac'.

Kada govorimo o dizajnu, najtraženiji je klasični crni model, no oni vlasnici koji se vole isticati pak često biraju model koji dolazi u kombinaciji dvije boje, od kojih su najčešće crvena, roza ili chrome boji s kojom definitivno nećete ostati nezamijećeni.

Jedna od prvih vlasnica ovog modela bila je supruga predsjednika Volkswagena Ferdinanda Piëcha, dok danas ovaj auto voze najveće zvijezde iz svijeta sporta, glazbe i poduzetništva.

Cristiano Ronaldo, jedan je od najboljih nogometaša svijeta 2008. godine snimao je reklamu za Nike, a glavna zvijezda uz Ronalda bio je upravo Bugatti Veyron s kojim se u reklami utrkivao te je pokazao kako je brži od najbržeg automobila na svijetu, no unatoč porazu, Veyron je impresionirao nogometnu zvijezdu pa se Ronaldo 'počastio' crnim modelom automobila kada je potpisao za španjolski nogometni klub Real Madrid.

Najplaćeniji boksač svijeta, Floyd Mayweather također je obožavatelj Bugattija, a svoj model Bugatti Veyron Grand Sport prodao na aukciji za vrtoglavih 3.95 milijuna dolara, no i nakon prodaje ostao je vjeran Bugattiju, a ovoga puta odabrao je Bugatti Grand Sport Convertible.

Dizajner Ralph Lauren poznat je kao veliki ljubitelji automobila, a u svojoj kolekciji ima preko sedamdeset modela uključujući i crno- narančastu verziju Veyrona koja je proizvedena u samo šest primjeraka u svijetu.

Popularni reper Jay- Z je 2010. dobio model Bugatti Veyron Grand Sport vrijedan dva milijuna dolara od svoje supruge Beyonce za rođendan, a naručila ga je mnogo unaprijed kako bi suprugu osigurala ovaj ekskluzivni poklon.



Još jedan reper ponosi je vlasnik Veyrona je i Flo Rida, i to ne samo jednog već tri primjerka što znači da je vlasnik 1% ukupno proizvedenih Veyrona na svijetu. Osim crno- crvene verzije, vlasnik je bijelog, ali i chrome modela, a brza vožnja u omiljenom modelu čak ga je koštala i oduzimanjem vozačke, no njegova ljubav prema Bugattiju nije prestala.

Glumac Tom Cruise, u svojem Veyronu pak se pojavio na premijeri filma Mission Impossible III, 2006. godine, dok je glazbeni mogul koji stoji iza Američkog Idola i X factora, Simon Cowell viđen 2008. godine kada je obilazio građevinske radove svoje vile u Los Angelesu. Japanski glazbeni producent Nigo vlasnik jednog od najekstravagantnijih modela- roza boju automobila dodatno je naglasio šarenim maskirnim uzorkom, pa tako njegova vožnja gradom zasigurno neće proći nezamijećeno.