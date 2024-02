Rim Tim Tagi Dim! Twitter je oduševljen pobjedom Baby Lasagne: 'Zagreb 2025.'

'Hvala svima! Dao sam sve od sebe!', u nevjerici je nakon premoćne pobjede na Dori 2024., govorio Baby Lasagna koji će nas sa zaraznim 'Rim Tim Tagi Dim' ritmom predstavljati na Euroviziji u Švedskoj. 'Samo mi je bilo uvijek važno da damo sve od sebe i da mogu kasnije navečer zaspati da znam da sam dao sve od sebe", dodao je skromno, dok je mnogo energičnije reagirao Twitter na kojem publika dijeli oduševljenje hrvatskim izborom. Jedni se čude kako nije ni trebao nastupiti nego je ušao tek kao zamjena, drugi oduševljeni ostavljaju komplimente, treći komentiraju: "There’s no going back. Zagreb 2025."

Što su još ostavljali po Twitteru, pogledajte u nastavku.

There’s no going back 🤷‍♂️ Zagreb 2025 #dora2024

teacher: "no eating in class" baby lasagna at the back: #dora2024 pic.twitter.com/GVKAeY8okJ

baby lasagna got more televote points than all the other acts COMBINED #dora2024 pic.twitter.com/W77n6Wc0LQ