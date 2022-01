Reper potpuno izgubio kontrolu i šakom udario obožavatelja, prijeti mu šest mjeseci zatvora

Reper Kanye West (44) nalazi se pod policijskom istragom zbog svađe s obožavateljem koja se dogodila ispred kluba u Los Angelesu. Reperov glasnogovornik za Page Six je potvrdio istragu. Kako pišu, glazbenik se u četvrtak u tri sata ujutro posvađao s obožavateljem koji ga je tražio autogram ispred kluba.

Potom ga je u svađi udario šakom, a obožavatelj je pritom pao na tlo. Iz policijske uprave u Los Angelesu nisu otkrivali nikakve druge detalje, samo su potvrdili istragu. U trenutku kad je stigla policija, reper nije bio na mjestu događaja. TMZ je u međuvremenu dobio video u kojem Kanye bijesno viče: "Jeste li to rekli? Jeste li to rekli ili ne? Jer se to dogodilo upravo sada." Video je navodno snimljen u trenutku incidenta, a snimio ga je prolaznik. Kako pišu strani mediji, reperu prijeti kazna zatvora od šest mjeseci.

Inače, Kanye je tu večer partijao s Julijom Fox s kojom je u vezi nakon razvoda od Kim Kardashian. Par je prije tjedan dana potvrdio svoju vezu, a tek nedavno su se prvi put poljubili pred kamerama paparazza.

