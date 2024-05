Naša ekonomostica objasnila zašto je Švicarska pobijedila: 'Jednostavno, imali su znanstveni pristup'

Ekonomistica Vedrana Pribičević se u statusu na Facebooku osvrnula na ovogodišnju Euroviziju i komentirala pobjedu Švicarske koju je predstavljao Nemo s pjesmom "The Code". - Selekcija talenata selekcijom vratara sudbine. 22 douz points od žirija. Kako su uspjeli dobiti tolike bodove? Jednostavno: napravili su nešto vrlo 'švicarski' - they scienced the sh*t out of it. U Švicarskoj se predstavnik bira internim natjecanjem. Ove godine im je sustav natjecanja pomogao smisliti YouGov, jedna od top kompanija koja se bavi istraživanjem tržišta", napisala je Pribičević i objasnila kako izgleda selekcija u Švicarskoj.

- Tri tijela odlučuju o tome tko će biti pobjednik. Prvi je panel domaće publike. Drugi je panel internacionalne publike. Treći je panel bivših sudaca Eurosonga, njih skoro 30, iz 20 zemalja. U prethodnim godinama su eksperimentirali sa članovima stručnog žirija - bili su to bivši suci, bivši natjecatelji ili tekstopisci koji su nastupali na Eurosongu, ali i uspješni profesionalci iz međunarodne glazbene industrije. Selekcija je organizirana kao turnir s rundama, gdje su svaku od 427 pristiglih pjesama (od kojih je 40% stiglo iz Švicarske, a ostatak iz svijeta) sudili panel domaće publike, panel bivših sudaca i panel od minimalno 240 predstavnika međunarodne publike. Selektirano je top pet pjesama i svi su umjetnici dobili poziv u bootcamp kako bi uvježbali nastup. Od tih pet pjesama, izabran je predstavnik. They cracked the code alright, napisala je.

Podsjetimo, Nemo je osvojio ukupno 591 bod, dok je drugoplasirani Baby Lasagna osvojio 44 boda manje od njega. Međutim, Baby Lasagna osvojio je najviše glasova publike, ukupno 337 bodova.

