Radijski voditelj pjeva u novom glazbenom dvojcu, a njihova prva pjesma bila je namijenjena Žanamari

Početkom kolovoza na našoj glazbenoj sceni osvanulo je novo ime. Radi se o Stormu, novom eklektičnom dvojcu koji čine pjevač Alen Vlahović i DJ Antonio Kokot. Dečki su ovog ljeta objavili svoj prvi singl "Maria sam te zvao", a detalje o nastanku pjesme i planove otkrio nam je Alen u kratkom razgovoru. Vlahović kaže da je priča o odabiru njihove pjesme nastala tijekom gostovanja Lidije Bačić na Happy FM-u na kojem on radi kao radijski voditelj.

- Zapravo, kad razmislim, pjesma je nastala na jako zanimljiv način. Kako je Lidija imala gostovanje na Happy FM-u, nakon njezinog gostovanja završili smo u studiju. Ekipa je namjeravala tu pjesmu pokazati Žanamari, a kad smo nas dvojica čuli već uvod pjesme, rekli smo - to je to! Ostavite to nama! Fayo je promijenio tekst kako bi pasao muškom vokalu i nastala je Maria - kaže te dodaje da pjesma govori o jednoj ženi za koju bi muškarac dao apsolutno sve.

- Ta jedna uvijek postoji u našim životima. Ona za kojom smo ludi koliko god se to trudili ponekad skrivati - govori kroz smijeh te dodaje da ga je stih "Zovi me - ja sam tu, šteta je da noćas spavaš sama" odmah osvojio.

- Svi smo mi imali situaciju da čekamo taj jedan poziv, svi želimo biti ti glavni glumci iz filmova koji na jedan poziv sjednu u auto i jure po ulicama - otkriva te dodaje:

- Ženama je najveća poruka "kao zlato cijela sijaš". Budite to što jeste, najljepši dio ovog svijeta i sjajite što više možete - kaže Alen.

Uz tekst koji je napisao Fayo, dečki su surađivali i sa Sinišom Reljićem Simbom koji je napravio glazbu i aranžman. Alen se osvrnuo i na reakcije na pjesmu.

- Reakcije su doista genijalne. Pjesma je legla ljudima, slušaju je i vole. Pogotovo nam je drago kako se žene pronalaze u pjesmi i koliko se pronalaze u njoj. Ne znam zašto, ali žene su nas zavoljele na prvu - kaže.

VEZANI ČLANCI

Iako je Storm novi projekt na kojem rade, Alen i Antonio već duže vrijeme rade zajedno.

- Antonio i ja smo radili u tišini po klubovima diljem Hrvatske i po susjednim državama. Naša energija na gažama oduševljavala je ljude očito u tolikoj mjeri da je i cijela situacija na kraju dovela i do našeg sadašnjeg producenta i autora Faye koji nam je odlučio dati puno povjerenje - kaže Vlahović te dodaje da vjeruje da su drugačiji i da će to publika prepoznati.

Uz promociju "Marije", istovremeno rade i na novim pjesmama. Naime, do kraja godine planiraju objaviti još tri singla. No, Alen kaže kako se trenutno ne vidi u pjesmama na engleskom, ali ne želi zatvoriti ni tu mogućnost.

- Nikad ne reci nikad! Dobili smo baš nedavno zanimljivu poruku od jedne žene na Instagramu gdje nas je pitala hoće li nas moći dogodine slušati na Dori - kaže te dodaje da glazbene uzore nema te da cijeni sve glazbenike koji ljudima donose radost svojim stvaranjem.

- Tu smo da uveseljavamo narod - ističe Alen Vlahović iz novog dua Storm.

VIDEO