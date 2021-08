Prvu ulogu ostvario je u pornografskom uratku, a onda postao najveća svjetska zvijezda akcijskih filmova

Mnoge fanove filmske franšize "Rocky" koja je iznjedrila nekolicinu uradaka u kojima je glavnu ulogu odigrao glumac Sylvester Stallone razveselila je vijest da postoji mogućnost da će uskoro krenuti snimanje nove serije o počecima mnogima omiljenog fiktivnog junaka. Stallone je prije nekoliko mjeseci podijelio svoje rukom pisane bilješke koje će nositi na sastanke sa šefovima neimenovanog streaming servisa (mnogi vjeruju da je riječ o Netflixu).

- Mislim da je ovo moja najčudnija objava dosad. Počeo sam jutros pisati bilješke za prequel za "Rockyja". Idealno bi bilo da se snimi oko deset epizoda i nekoliko sezona kako bi svi upoznali likove. Ovako izgleda kada počne kreativni proces. Nadam se da će se dogoditi. Nakon što sam ovo napisao morao sam razbistriti um pa sam otišao loviti ribe - napisao je Stallone na Instagramu.

Vitalni 75-godišnjak, koji posuđuje glas liku Kingu Sharku u filmu Odred Otpisanih, danas je najpoznatiji kao glumac, scenarist i redatelj, ali nije imao nimalo lak početak života. Rođen je u New Yorku u srpnju 1946. Doktor mu je pri porođaju forcepsom ozlijedio živac u licu zbog čega mu je padao lijevi očni kapak i kao dijete je razvio govornu manu. Veći dio djetinjstva proveo je daleko od obitelji, u internatima, te je ponovno vidio svoju obitelj tek kada je imao pet godina i s njima se preselio u Maryland.

Nakon razvoda roditelja neko vrijeme je živio s ocem, no onda se preselio u Philadelphiju k majci koja se ponovno udala. Bio je jako nestašan, često su ga izbacivali iz škola, pa je srednje obrazovanje završio u privatnoj školi za problematične tinejdžere. Za glumu se zainteresirao na tek na američkom koledžu u Švicarskoj koji je pohađao. Vratio se u Ameriku i krenuo na sveučilište, no nije završio studij iako mu je nedostajao samo nekoliko bodova do diplome. Htio je odmah početi raditi pa se vratio u New York, no bilo mu je teško pronaći posao. Zbog toga je prihvatio prvu priliku koja mu se ukazala, a to je bio pornografski film "The Party at Kitty and Stud's" (poslije preimenovan u "The Italian Stallion"). Nakon toga polako su mu se počela otvarati i druga vrata pa ga je za nekoliko filmova uzeo i Woody Allen, iako se njegovo ime nikada nije pojavilo na odjavnoj špici. Stalloneu to nije pretjerano smetalo, već je shvatio da je to njegova šansa za uspjeh pa se preselio u Hollywood kako bi bio bliže audicijama. Mučio se tako neko vrijeme i skupljao odbijenice sve do 1974. kada je dobio prvu ozbiljnu ulogu u filmu "The Lords of Flatbush".

Ipak, nije se mogao ozbiljno probiti sve dok nije vidio meč dvaju boksača, Muhammada Alija i relativno nepoznatog Chucka Wepnera. To ga je inspiriralo da napiše scenarij za film o boksaču Rockyju, koji je 1976. postao film koji je te godine postigao najveću zaradu. Uz to, Stallone koji je tumačio i naslovnu ulogu bio je nominiran za nekoliko Oscara te dobio, među ostalim, i zlatni kipić za najbolji film. Stallone je tako stvorio franšizu koja je iznjedrila čak sedam filmova, od kojih je sam režirao četiri. "Creed" iz 2015. Nije sam napisao, ali surađivao je na scenariju za "Creed 2". U njima je Rocky bio trener te su dobili brojne pozitivne kritike, a Sly nominaciju za Oscar za najboljeg sporednog glumca. Između nastavaka Rockyja, Stallone je glumio u nekoliko akcijskih filmova koji nisu prošli previše zapaženo, sve do 1982. i filma "Rambo: First Blood" - koji je lansirao još jednu uspješnu franšizu. Stallone je i u tom serijalu režirao jedan od filmova, onaj iz 2008. Posljednji film iz serijala izašao je 2019. godine. Stallone se stvarno dokazao kao akcijski junak, koji je u to vrijeme parirao Arnoldu Schwarzeneggeru.

Okušao se i u nekoliko trilera kao što su "Razbijač" iz 1993., "Judge Dredd" iz 1995, i "Uhvatite Cartera" koji je izašao 2000. godine, koji nisu previše dobro prošli u Americi, ali obožavali su ga na drugim tržištima. Osim toga pokušao je zaraditi i na popularnosti filmova koji su poznate akcijske junake gurali u netipične komične uloge, što je u to vrijeme činio i Schwarzenegger, no ni oni nisu postigli veliki uspjeh. Fascinantno je zapravo koliko se talenta našlo u osobi koja je karijeru započela u pornografskom filmu. Glumac i redatelj ni u 75. godini ne prestaje inspirirati fanove iako bi i da ne radi već 20 godina mogao ugodno živjeti u mirovini. Još uvijek se bavi sportom i pazi na izgled. Ipak, neki su uvjereni da je malo pretjerao s plastičnim operacijama, no on tvrdi da je samo išao na lifting lijeve strane lica zbog toga što su mu kao bebi oštetili živac. Doktori su pak složni da je vjerojatno podizao obrve i operirao očne kapke te vrat - što je tipičan izbor muškaraca u njegovim godinama. Stallone je bio u braku s tri žene, Sashu Czack je oženio 1974., a brak je trajao do 1985. Godinu dana poslije oženio se za glumicu Brigitte Nielsen, no brak je trajao samo dvije godine. Deset godina poslije ipak je našao pravu ljubav. Srce mu je ukrala manekenka Jennifer Flavin, s kojom je i danas u braku. Stallone je otac petero djece, a njegove tri kćeri, koje ima iz braka s Flavin, prije dvije godine ljetovale su u Hrvatskoj. Sly je prošle godine doživio je veliki gubitak, kada je u 99. godini preminula njegova majka Jackie, astrologinja i plesačica, poznata kao Mama Stallone. - Moja braća i ja izgubili smo našu majku, Jackie Stallone - napisao je njegov brat, glazbenik Frank Stallone na Instagramu tog tužnog jutra, uz galeriju fotografija na kojima se vidi kao je majka izgledala u mladosti i netom prije smrti, kada ju je posjetio i dodao:

- Bilo je teško ne voljeti je. Bila je ekscentrična i puna života. Dodao je da se Sylvester brinuo za nju cijeli život i tretirao je kao kraljicu, dok sam glumac nije smogao snage oprostiti se od majke na društvenim mrežama.

