Princeza Charlotte (7) prava je mala šefica, snimljena je kako bratu objašnjava kraljevski protokol

Djeca princa Williama i princeze Kate bili su najmlađi članovi kraljevske obitelji na posljednjem ispraćaju kraljice Elizabete II. Iako je bilo najavljeno kako će oni uz oca biti dio povorke koja je pratila kraljičin lijes to se ipak nije dogodilo pa su u Westminstersku opatiju stigli u društvu majke.

Inače, dolazak djece na sprovod bio je glavna tema britanskih medija u posljednjih nekoliko dana, a kraljevski savjetnici predložili su u novom princu i princezi od Walesa da dopuste princu Georgeu (9) da prisustvuje sprovodu jer će tako poslati ''snažnu i simboličnu'' poruku naciji budući da je budući kralj i ''budućnost monarhije'' te je bitno da svojim prisustvom oda počast kraljici.

-Kao roditelji dugo su razmišljali o tome bi li im se trebala pridružiti i djeca. Naravno, Louis je premlad, no misle kako su George i Charlotte dorasli tome- kazao je izvor iz palače za Daily Mail.

Uz brata na posljednjem ispraćaju bila je i princeza Charlotte (7) koja je pokazala kako je bez puno problema svladala zahtjevan kraljevski protokol. Naime, dok je s bratom čekala da pokraj njih prođe lijes dala mu je do znanja što treba raditi, a sve su zabilježili fotografi, a nastala je i kratka snimka.

This moment between Charlotte and George!! They are doing so well and are so supporting to each other!!#princegeorge #PrincessCharlotte pic.twitter.com/bcIWrskIzh — Kateprincessofwales_fan (@duchesskatefan_) September 19, 2022

-Moraš se nakloniti- govori princeza bratu, a to nije prvi put da Charlotte ispravlja kraljevsko ponašanje svoje braće.

Tako je tijekom proslave jubileja i Trooping the Colour slavlja u kočiji u kojoj se vozila s braćom opomenula mlađeg brata, princa Louisa koji je jedini nastavio mahati okupljenoj masi na ulicama Londona. George je dobio upozorenje i kada su povodom proslave jubileja bili na balkonu Buckinghamske palače.

Dok je svirala nacionalna himna, ''God Save the Queen'', George je primijećen kako stavlja ruku na ogradu balkona. Charlotte je zatim slatko gurnula brata po ruci govoreći mu da popravi svoje držanje. George se brzo ispravio i stavio ruke uz bok.

Podsjetimo, princeza Charlotte jednim je posebnim detaljem odala počast pokojnoj kraljici. Charlotte je na sprovod stigla sa šeširom na glavi i u crnoj haljinici na koju je zakačila broš u obliku potkove. Naime, nije tajna da je kraljica Elizabeta bila velika ljubiteljica konja, a poznato je i da se Charlotte već uči jahati te da su ona i prabaka dijelile istu ljubav.

Foto: POOL/REUTERS The funeral of Her Majesty the Queen at Westminster Abbey - West Door PICTURE SHOWS Prince George, Princess Charlotte and Catherine. Princess of Wales, September 19, 2022. Geoff Pugh/Pool via REUTERS Photo: POOL/REUTERS Iako su brojni smatrali kako će princeza nositi nešto ''mekšu'' odjevnu kombinaciju te prekršiti kraljevski protokol, stigla je u potpuno crnoj boji, a brojni će se složiti kako malena nevjerojatno nalikuje prabaki u istoj dobi. Malena princeza u jednom trenutku više nije mogla sakriti suze pa je zaplakala, a slike mališana obišle su svijet.

