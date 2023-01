Princ Harry je pobudio manje strasti u ljudima čak i od predizbornog spota Ive Josipovića

Intervju princa Harryja s Andersonom Cooperom // RTL - DVA KAKTUSA

Status koji britanska kraljevska obitelj ima u javnosti na Otoku, ali i nekim drugim državama koje su jezično, kulturno i povijesno povezane s Velikom Britanijom teško je shvatljiva neutralnom promatraču. Pa koliko god neobična bila praksa tamošnjih ljudi da strastveno prate sve što se oko članova kraljevske obitelji zbiva, to je uistinu tako. Isto kao što je činjenica da su memoari princa Harryja postali u prvim danima najprodavanija publicistička knjiga u povijesti. Ukratko - teško objašnjivo, ali tako je. Svatko ima neke svoje kulturne specifičnosti pa ako Hrvati mogu satima ispijati kavu na špici, mogu i Britanci imati nezdrav odnos prema monarhiji. Rekli bi u Dalmaciji da “tuđi čovik nikad neće znati”, a možda je i bolje da se svatko svojih navika drži. No, unatoč tome, u hrvatskom se medijskom prostoru nastoji memoare princa Harryja, njegov život u SAD-u, Kanadi ili gdje već, kao i brak s Meghan Markle prikazati kao nešto što je krucijalno za hrvatsku javnost i što pobuđuje velik interes pa u konačnici sve izgleda veoma isforsirano i umjetno. A interesa zbilja baš i nema. I to ne onako kako nema interesa za “Ljubav je na selu” kada to kao nitko ne gleda, a svi znaju sve likove i prate zbivanja na društvenim mrežama. Princ Harry jednostavno našoj javnosti nije nešto pretjerano zanimljiv. Ta Harry je pobudio manje strasti u ljudima čak i od predizbornog spota Ive Josipovića s udaraljkama što je zbilja teško za postići. Jednostavno je bezveze i dosadna cijela ta priča oko (ne)postojeće svađe u privilegiranoj obitelji tisućama kilometara daleko. Nije toliko napeto koliko se nastoji prikazati, iako RTL već tjednima u svojim najavama naglašava ekskluzivni intervju princa Harryja s Andersonom Cooperom, koji je emitiran prošlog ponedjeljka, kao nešto epohalno. Osim što nije zanimljiv, iz intervjua je vrištala pretjerano američka produkcija obilježena lažnim šokantnim uzdasima, (ne)očekivanim pitanjima te izrežiranim emocijama u svrhu zarade. Ne bismo, hvala. Imamo mi dovoljno loše glume u ljubavi na selu, ne treba nam umjetna mržnja na dvoru. Jedino je u toj priči impresivno što RTL zbilja drži korak sa svjetskim trendovima, pa je intervju prikazan samo dan nakon svjetske premijere na CBS-u.



Provjereno // NOVA TV - ČETIRI RUŽE

Tužna je realnost televizijskog programa da se često u prvi plan stavlja ono nevažno, poput princa razmetnoga, a važne je stvari teško dočekati. Pa je trebalo proći više od mjesec dana da se konačno prikaže odličan prilog o posvojenju djece iz Konga. Ruku na srce, nisu se mediji baš nešto proslavili pristupom prema tom problemu, informacije su bile dosta šture, a srž problema se zaobilazila. No, Provjereno je prošli četvrtak emitirao uistinu izvrstan prilog novinarke Ane Malbaše u kojem razgovara s predstavnicima nevladinih organizacija iz Konga, a koje otvoreno progovaraju o ovom problemu. U prilogu su cjelovito sagledane sve strane te konkretno donosi ili demantira informacije o kojima se do sada samo špekuliralo, uglavnom u komentarima na društvenim mrežama. Jako informativno!



Posebni dodaci // HRT3 - TRI RUŽE

Kvalitetan televizijski sadržaj mogao se pogledati i u subotu na trećem programu HRT-a gdje su emitirani prvi ovogodišnji Posebni dodaci. Za one koji nisu upoznati s formatom, riječ je o emisiji o filmu u kojoj kritičari i drugi stručnjaci razgovaraju o nekoj temi. Tako je cijela subota navečer zapravo posvećena filmskom maratonu, a između filmova ide emisija. Sve vodi odličan Dean Šoša koji razgovara sa zanimljiv gostima tako da su te kratke pauze između filmova prava poslastica, a ne zamor. Ove subote je tema večeri bio erotski film pa su se tako mogli pogledati “Ekstaza”, “Ljubavnik Lady Chatterley” i “Uličarka”.



Oblak u službi zakona // HRT1 - DVIJE RUŽE

Krenuo je od prošlog tjedna HRT i s novim adutom iz vlastite produkcije - serijom "Oblak u službi zakona". Riječ je o novoj humorističnoj seriji koju su svi odmah usporedili s nekadašnjim hitom “Odmori se, zaslužio si”. Štoviše, sam HRT tako brendira seriju pa kažu: “nakon uspješnice “Odmori se, zaslužio si”, scenaristi Snježana i Goran Tribuson pripremili su nam novu poslasticu, obiteljsku humorističnu seriju”. Šteta, trebali su znati bolje i biti svjesni da se ista fora teško prodaje dva puta. Sama serija čak nije loša, ima humoristične trenutke, ali uz konstantne usporedbe između legendarnih Kosmičkih i obitelji Oblak, sve ostalo nekako pada u drugi plan. Čak se i mnogi glumci ponavljaju pa se i tu vuku paralele. Bilo bi bolje da serija ima vlastiti identitet i da nije samo “mlađi brat” koji se mora boriti sa sjenom uspjeha starijeg brata. U svakom slučaju, pričekajmo još nekoliko epizoda da vidimo kako će se s time nositi.

