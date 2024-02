Prije 30 godina 'Stara zvona' su ga proslavila, ali rijetko se pojavljuje u javnosti i ovako izgleda sada

Glazbenik Zoran Jelenković glazbom se bavi od djetinjstva i na kraju svog osnovnoškolskog obrazovanja je osnovao bend Vrući asfalt, a kasnije i Poker Machine. Tijekom mladosti svirao je u brojnim zadarskim bendovima, ali najduže s Poker Machine s kojima je svirao obrade poznatih pjesama, ali i autorske pjesme. Bend se definitivno raspao 1994. godine, a te godine na Zadarskom festivalu Jelenković nastupa s pjesmom "Stara zvona" i pjesma postaje hit na radijskim postajama te je proslavila glazbenika. Osvojio je brojne nagrade kasnije te izdao i pet albuma i iako je uživao popularnost Zoran Jelenković ne voli se pojavljivati u javnosti, a ne voli davati ni intervjue. Ipak 30 godina od objave pjesme "Stara zvona" koja mu je donijela popularnost, je bila dovoljna da ipak pristane na razgovor.

- Mogu slobodno reći da su mi "Stara zvona" otvorila put na hrvatsku scenu i pomogla u realizaciji životnih potreba. Tako da sam zahvalan i sebi i toj nekoj viziji, ja sam nju napisao za 15 minuta, tako da hvala Bogu i svima koji su prihvatili tu pjesmu, jer bez nje jednostavno ne bi bio ja – ja - rekao je nedavno Jelenković u razgovoru za IN Magazin. Tijekom bogate glazbene karijere bio je prateći vokal i bubnjar čak i Miši Kovaču. Kaže kako mu je to iskustvo puno pomoglo te je učio od starijih glazbenika, a objasnio je i zašto se ne pojavljuje često u medijima.

- Baš sam supruzi rekao kad sam dolazio ovdje, mediji su postali drugačiji u odnosu na ono što su bili prije. Samo ću reći da bi bilo dobro da se u paštete počne stavljati više osoba iz glazbenih voda pa možda i iz koje i ja iskočim. A ne samo jedna pa onda samo te osobe iskaču iz paštete. - istaknuo je pjevač koji je 35 godina u sretnom i skladnom braku.

06.01.2024., Zadar - Koncertom Zorana Jelenkovica zavrsio je Advent u Zadru Photo: Sime Zelic/PIXSELL Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Ja najviše volim kada stvari idu svojim tokom, pa iako se dogodi par svađa to brzo i prođe. Ja njoj skuham dobar ručak i bude super. Ali uglavnom sam ja kriv. Ljubav ide kroz želudac. Uvijek, ja vam kažem da ide sigurno više od 50 posto - otkrio je Jelenković koji je jako ponosan na sinove Ivana i Šimu i dodao je kako bi volio da mu uskoro podare unuke. Kaže da bi volio što prije postati djed. U Novoj je godini pjevač odlučio i pripaziti na kilograme jer zna kako debljina loše utječe na zdravlje.

- To mi je pod broj jedan jer vidim da imam problema s time. Zdravlja sam dobroga ali ta debljina nosi od dijabetesa, visokog tlaka, to se može javiti, tako da mi je to prvo da napravim - rekao je.

