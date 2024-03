Prezenteri jubilarne 30. Večernjakove ruže uručili nagrade najboljima

Večerašnja dodjela prve hrvatske medijske nagrade, Večernjakove ruže, obilježena je u znaku najboljih u osam različitih kategorija, a to su Radijska emisija godine, Radijska emisija godine, Digitalna ruža, Novo lice godine, TV osoba godina, Glumačko ostvarenje godine, Glazbenik godine i TV emisija godine. Prijenos svečane ceremonije gledatelji su mogli pratiti na Prvom programu HRT-a.

Večer su obilježili i spektakularni nastupi domaćih glazbenica poput Nine Badrić i Vesne Pisarović. Osim njih, mlade glazbene senzacije, Lorena Bućan i Baby Lasagna kojem je ovo bio prvi nastup nakon pobjede na Dori, nastupima su zabavili sve prisutne. Proslavu 30. rođendana najprestižnije medijske nagrade u Hrvata otvorili su članovi Plesne skupine Ivone Perkov koji su plesali na hitove iz 1994. godine poput "Tek je 12 sati" i "Šumica".

Uz domaćine ovogodišnje Večernjakove ruže, Barbaru Kolar i Duška Ćurlića, večer su obilježili i prezenteri koji su podijelili priznanja najboljima.

Poznate TV voditeljice Mojmira Pastorčić i Marija Miholjek dodijelile su Ružu u kategoriji Radijska emisija godine. Nagradu je osvojila emisija „Draga nam je Istra“ s Radio Istre.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

– Hvala svim skromnim i vrijednim Istrijankama i Istrijanima koji čuvaju našu narodnu baštinu. Neki to čine na tradicionalan način, a neki, poput našeg Baby Lasagne, na suvremen način. Još jedno veliko hvala svim kolegicama i kolegama koje su, u ove 33 godine, radile na emisiji Draga nam je Istra. Jednoj od njih, Elijani, našoj hrabroj lavici, posvećujemo ovu Ružu – rekla je glavna urednica Melita Gržinić Pincin.

Legendarna pjevačica Zdenka Kovačiček i omiljena TV voditeljica Antonija Blaće najavile su kategoriju Radijske osobe godine. Zdenka se prisjetila kako je Blaće prva dobitnica Ruže u kategoriji Novo lice godine. Na to se voditeljica nasmijala i dodala kako je glazbenica 2018. godine primila Ružu u kategoriji Glazbenik godine.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nakon što su najavili nominirane, otkrile su da Ružu odnosi Miljenko Cvitković Minja (Radio Sljeme). Publika je uzvikala njegovo ime i pljeskala na dobivenoj nagradi, a voditelj je kratko zahvalio svima. – Živjeli, nema se tu što puno reći – zaključio je.

Digitalnu ružu najavili su televizijska voditeljica Jelena Pajić i poznati radijski glas Vedran Car. Nagradu je osvojila Explora (Radio Pula). – Hvala Radio Puli i HRT-u što su mi omogućili da jednom tjedno, sat vremena, budem na manje od metra s Koradom Korlevićem – kazao je Elvis Mileta.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Saša Kopljar i Mislav Togonal otkrili su nominirane u kategoriji Novo lice godine, a to su Domagoj Ivanković, Lovro Juraga, Lorena Bućan, Katja Matković i Miach. - Novo lice godine nije kategorija Nove TV - našalio se Kopljar te dodao da se ne sjeća kada je on bio mlad. Večernjakovu ružu osvojila je mlada glazbenica Miach. - Neću stati na ovome, ali ovo je potvrda da idem u dobrom smjeru – poručila je.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Pjevačica Sanja Doležal i glumac Enis Bešlagić najavili su nominirane u kategoriji TV osobe godine. - Nema blesimetra, nema ništa. Sve moraš iz glave - poručio je Enis šaljivo. Zatim je otišao iza pozornice i donio Sanjine čizme te otkrio kako se legendarna pjevačica preobula netom prije izlaska.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nagrada je otišla u ruke Sabine Tandare Knezović s Nove TV. – Nova, imamo ju. Bože, što sam nervozna. Posvetila bih je samoj sebi, 18 godina mukotrpnog rada, svi u novinarstvu znaju što je to. Ne bih ipak bila fer kad ne bih rekla da je iza mene Nova TV uz koju sam doživjela profesionalnu punoljetnost – kazala je dobitnica.

Direktor i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić i urednik zabavnog programa HRT-a Mario Sedmak dodijelili su nagradu za životno djelo Miroslavu Liliću.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Moram priznati da sam jako emotivan večeras, zato što nagradu za životno djelo ove godine će dobiti čovjek koji je generacije ovdje nas učio, koji nam je bio mentor, koji je stvarao televiziju, koji je bio pojam televizije. Čovjek širokih pogleda – rekao je glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić.

- Dopustite da ne govorim svojim riječima o svom kolegi i prijatelju, već da prenesem što je govorio on sam: "Cijela moja životna filozofija glasi - družite se ljudi, volite se, svađajte se, vodite ljubav, radite što god, samo se družite. Budite jači od boli, pobijedite crne misli, pobjegnite od problema. Volite, ljubite, darujte, praštajte. Ako nećete sad, popravnog nema, jer život je jedna jedina premijera koja nema reprizu. To je jedina emisija koja se više nikad neće ponoviti" - dodao je Sedmak te istaknuo da je Lilić uvijek isticao ljubav prema svojoj obitelji.

Nagradu je preuzela kći legendarnog televizijskog voditelja, Mateja Lilić Zlački. - Hvala svima. Neka ova Ruža bude simbol jedinstvenosti i autentičnosti kao što je bio moj tata. Nadam se da će plamen života živjeti u svima kojima je ispunio život. Hvala vam - poručila je.

Domaće glumačke zvijezde, Goran Bogdan i Goran Višnjić, bili su prezenteri za kategoriju Glumačko ostvarenje godine. Goran Višnjić javio se putem video veze i najavio da su nominirani Živko Anočić, Tihana Lazović i Slavko Sobin, Krešimir Mikić, Goran Navojec i Marija Škaričić.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Riječ je zatim prepustio imenjaku, Goranu Bogdanu, koji je otkrio da Večernjakova ruža odlazi Tihani Lazović i Slavku Sobinu.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Pobjednici posljednjih dviju sezona iz popularnog showa The Voice Hrvatska, Martin Kosovec i Vinko Ćemeraš, najavili su kategoriju Glazbenik godine u kojoj su konkurirali Gibonni, Grše, Vesna Pisarović, Let 3 i Doris Dragović.

– Imamo par savjeta koje smo dobili od starijih kolega kako bi mogli uspjeti u glazbenoj industriji – počeo je Kosovec i dodao da je prvi savjet da budu toliko dobri da ih drugi ne mogu ignorirati. Ćemeraš je nasmijao sve u publici svojim savjetom: - Riskiraj jer ako ne riskiraš ništa, ne riskiraš sve – zabunio se pjevač. – Barem znam nasmijati – zaključio je Vinko.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

– Nikad, ali nikad ne objavljuj album u istoj godini kada ga objavi Gibonni – završio je šalom pobjednik posljednje sezone popularnog showa. Upravo je Gibonni osvojio Ružu za Glazbenika godine, a nagradu je preuzeo Nikša Bratoš koji je otkrio da je dobitnik bolestan i zbog toga nije došao na svečanu dodjelu nagrada. – Gibo vas sve zaista pozdravlja. Naime, on je trenutno u nekoj virozi pa je odlučio to zadržati za sebe, a ne podijeliti to ovdje s vama – našalio se Bratoš.

Posljednju kategoriju, TV emisija godine, najavile su glumice Nina Violić i Bojana Gregorić Vejzović. – Ovo je zadnja kategorija, hajmo štediti vrijeme za tulum – nasmijano je počela Gregorić Vejzović, a kolegica Violić je dodala: - After se sprema gore, već smo malo probale hrane - na što je Gregorić Vejzović zaključila kako je catering sjajan.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

– Jako mi je drago što ste došli u Hrvatsko narodno kazalište – dodala je Violić prije pregleda nominiranih, a to su Betonski spavači (HRT), Dosje Jarak (RTL), Masterchef (NOVA TV), Superpotjera (HRT) i The Voice Hrvatska (HRT).

Zadnja Večernjakova ruža ove večeri otišla je ekipi iz Superpotjere. – Napokon osveta šmokljana! Hvala svim gledateljima, a ima ih stvarno od onih u pelenama do onih u drugim pelenama – počela je Morana Zibar. Drugi lovac, Krešimir Sučević Međeral, zahvalio je i kolegi Deanu Kotigi koji nije bio s njima na dodjeli nagrada. – Zato je omogućio nama da svi stanemo na pozornicu – sarkastično je dodao.

