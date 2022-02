Preminuo pjevač grupe Procol Harum, autor jedne od najpopularnijih pjesama svih vremena

Gary Brooker, pjevać britanske grupe Procol Harum, preminuo je u subotu u 77. godini, nakon bitke s rakom. Vijest o njegovoj smrti objavili su članovi benda na društvenim mrežama.

- S velikim žaljenjem javljamo da je preminuo Gary Brooker, pjevač, pijanist i kompozitor Procol Haruma. Obasjavao bi svaku sobu u koju bi ušao, a njegova dobrota prema fanovima različitih jezika je bila fantastična - napisali su članovi grupe koja je najpoznatijas po bezvremenskom hitu "A Whiter Shade Of Pale" iz 1967. godine. BBC je tu pjesmu 2009. proglasio pjesmom koja se najviše puštala na javnim mjestima u Velikoj Britaniji u posljednjih 75 godina.

- To nije nešto što sam mogao ni izdaleka zamisliti kada sam napisao pjesmu. Svaki glazbenik nada se da će doprijeti do publike i komunicirati s njom, tako da mnogo znači da pjesma ima takvu popularnost i trajnu privlačnost - rekao je Brooker tada za BBC. Osim ove pjesme Procol Harum imali su i hitove 'Sirius', 'Eye in the Sky', 'Time', 'Silent and I'.

Brooker je od 1968. bio u braku sa suprugom Franky. Nisu imali djece.

- Naše misli su s njom, njihovoj obitelji i prijateljima u ovom iznimno tužnom trenutku - stoji u priopćenju benda.

