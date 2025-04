Preminuo otac popularnog glumca, bio je poznati nogometaš

Eamon Farrell, otac holivudske zvijezde Colina Farrella i nekadašnji istaknuti nogometaš irskog kluba Shamrock Rovers, preminuo je u srijedu, 9. travnja 2025., u 83. godini života nakon duge bolesti. Vijest o njegovoj smrti potvrdili su brojni irski mediji i njegova obitelj. Eamon Farrell preminuo je mirno u bolnici Beaumont u Dublinu, okružen svojom obitelji, "nakon duge bolesti koju je hrabro podnosio", kako stoji u osmrtnici. Njegov odlazak ostavio je u tuzi suprugu Eileen, djecu Eamona, Catherine, Claudine i Colina, kao i Colinovu majku Ritu te brojnu rodbinu i prijatelje.

Eamon Farrell ostavio je značajan trag u irskom nogometu tijekom 1960-ih. Pridružio se slavnom klubu Shamrock Rovers 1960. godine kao 18-godišnjak, došavši iz poznatog nogometnog rasadnika mladih talenata, kluba Home Farm. Igrao je na poziciji veznog igrača te je bio irski reprezentativac u mlađim uzrasnim kategorijama. Tijekom svog boravka u klubu, igrao je rame uz rame sa svojim starijim bratom Tommyjem. Obojica su bili dio momčadi koja je 1962. godine osvojila FAI kup, pobijedivši Shelbourne u finalu pred impresivnih 32.000 gledatelja. Tommy je kasnije, 1964. godine, s klubom osvojio dvostruku krunu – prvenstvo i kup.

Shamrock Rovers oprostio se od svoje legende emotivnom objavom na društvenim mrežama, podijelivši staru fotografiju Eamona u dresu kluba: "Eamon se pridružio Roversima 1960. u dobi od 18 godina... Vezni igrač koji je bio irski reprezentativac u mlađim kategorijama, Eamon je igrao uz svog starijeg brata Tommyja tijekom svog vremena u Milltownu. Obojica su bili u momčadi koja je pobijedila Shelbourne u finalu FAI kupa 1962. godine." Klub je svoju objavu završio tradicionalnim irskim izrazom sućuti: "Neka njegova duša bude s desne strane Bogu."

Nakon što je završio nogometnu karijeru u dobi od 27 godina, Eamon Farrell okrenuo se poduzetništvu. Kako je Colin svojedobno ispričao, njegov otac je prvo bio vlasnik popularne ribarnice s prženim krumpirićima (fish-and-chip shop) pod duhovitim imenom "The Little Chip Inn", smještene pored golf terena. Kasnije je vodio restoran, a potom i trgovinu zdrave hrane u Dublinu pod nazivom "Down To Earth".

Colin Farrell (48), najmlađi od četvero djece Rite i Eamona, često je s ljubavlju govorio o svom ocu i odrastanju u Dublinu. Njegovi roditelji su se kasnije razišli i oboje ponovno vjenčali; Eamon se 2016. oženio Eileen. Colin je u intervjuima znao reći kako je kao najmlađe dijete imao nešto lakše odrastanje: "Bio sam beba, pa sam se izvlačio s više toga. Moji roditelji nisu bili toliko strogi prema meni... Svi će vam reći da sam ja imao najlakše, ali mislim da to nije bilo zato što sam bio miljenik, već jednostavno zbog umora mojih roditelja!" Iako je njegov otac bio uspješan nogometaš, a Colin je kao tinejdžer i sam gajio ambicije slijediti očeve i stričeve stope igrajući za lokalni klub Castleknock Celtic, život ga je odveo u drugom smjeru. "Igrao sam nogomet do svoje 15. godine i mislio sam da je to ono što želim raditi. A onda sam shvatio da ću raditi nešto manje smisleno – poput glume", našalio se jednom prilikom glumac.

Svoju zahvalnost roditeljima, Riti i Eamonu, Colin je javno iskazao u veljači ove godine prilikom primanja prestižne SAG nagrade za najboljeg glumca za ulogu u seriji "Pingvin". U emotivnom govoru na pozornici rekao je: "Hvala mojoj mami Riti, mom tati Eamonu, i dvjema osobama u mom životu koje su moj život učinile toliko posebnijim, toliko smislenijim, toliko radosnijim nego što sam ikada mislio da je moguće - mom sinu Jamesu i mom sinu Henryju."

Eamon Farrell iza sebe ostavlja suprugu Eileen, djecu Eamona, Catherine, Claudine i Colina, bivšu suprugu Ritu, pastorke Williama, Keitha, Sandru, Aidana, Deboru, Karla, Ciarána i Garyja, te unuke Jamesa, Ellen, Henryja, Stellu i Oscara. Bio je voljeni brat preminulih Tommyja, Maureen i Seana. Posljednji ispraćaj Eamona Farrella održat će se u subotu, 12. travnja, u crkvi Gospe od Pobjede (Church of Our Lady of Victories) na Ballymun Roadu u Dublinu. Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za obitelj, prijatelje i irsku nogometnu zajednicu koja ga pamti kao "slavnog igrača iz posebne ere", kako je jedan od komentatora napisao ispod osmrtnice objavljene na portalu RTE.

