sumnja na koronavirus

Preminula poznata talijanska glumica, tužnu vijest potvrdio shrvani sin

Kako prenose strani mediji Lucia je preminula od upale pluća u Španjolskom gradiću Brieva, a to su potvrdili i članovi njezine obitelji. Sumnja se da je upala pluća posljedica zaraze koronavirusom, no to još nije potvrđeno.