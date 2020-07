Prekipjelo joj je! Doris uzvratila hejterici koja joj je poručila da je 'razgolićena lutka bez polutke u mozgu'

Iako se inače nema naviku obračunavati s 'hejterima' Doris Pinčić Rogoznici očito je prekipjelo. HRT-ova voditeljica javno je prozvala jednu od pratiteljica koja ju već neko vrijeme bombardira zločestim komentarima. Naime, Doris je na svom Instagramu progovorila o problemima s policističnim jajnicima koje je imala od 14 godine zbog kojeg je strahovala hoće li postati majka i osvrnula se na pravo žene na vlastiti izbor, a ubrzo nakon toga u komentarima joj se javila i dotična pratiteljica.

-Prelijepo je i preludo biti majka, ja sam to zbilja oduvijek htjela i svaki dan sam iznova zahvalna što imam zdravu djecu koja su mi lagano i bezbolno stigla iako su mi s 14 godina dijagnosticirani policistični jajnici zbog kojih sam uvijek strahovala da to neće ići tako lako. Na kraju mi je život dao da o tome ne moram misliti i brinuti i nemam druge nego doista istinski biti zahvalna. No, imam mnogo prijateljica koje nisu te sreće i jako boli kad ih netko gotovo svakodnevno i nerijetko nebitan propitkuje-a zašto još nemate djecu, što ne valja..A pogotovo kad netko sugerira-pusti karijeru, djeca su važna.. Nažalost više puta sam tješila prijateljicu koja ne može ili ne može tako lako, a ovo joj se pitanje tako često i bez imalo obzira postavlja - napisala je Doris pa nastavila:

- Polako ljudi, previše se mi svi u tuđe maternice petljamo, nije lako biti roditelj, a mnogima među nama ni doći do toga. Netko ne može, netko ne želi ( pa i to je u redu, tko smo mi da propitkujemo tko će kako živjeti..) i sve je to u redu. Jedino što nije je to neprestano čačkanje po ženskoj energiji i organima... Ja nikad neću reći da su svi muškarci isti ni da su muškarci negativci, ali doista, nisam primijetila da se njih toliko propitkuje o intimnim stvarima koliko se nas pita.. Ajmo svi skupa malo lakše.. prvo mi same jedna po drugoj, a onda i svi ostali..možemo mi to - poručila je između ostalog Pinčić Rogoznica i izazvala lavinu komentara. Jedan od njih bio je i :"Bravo kraljice, izljubila bih te da si blizu, zna se tko je Doris, razgolićena lutka bez polutke u mozgu."

Nije dugo trebalo da njezin komentar objavi i sama Doris na svom Facebook Storyju. - Očekivala sam svakakve reakcije na zadnjoj objavi, ali ono što me najviše iznenadilo jest što su negativne reakcije većinom pisale žene. Žena je ženi uistinu vuk. Umjesto da se međusobno podržavamo i branimo jer muškarci to nikada nisu doživjeli, mi ovako. Veoma žalosno - poručila je Doris koja se ubrzo obratila i direktno svojoj 'hejterici'. - Navedeni komentar sam posebno istaknula jer sam upravo od ove žene dobila najviše i najbezobraznije komentare koje nažalost ne mogu sve objaviti jer je dotična obrisala sve komentare kad je dobila odgovor na iste. Svi su hrabri i jaki na riječima na internetu zato što misle da ta osoba ne čita to? Mislite li da to opravdava vaše ponašanje i postupke onda? Tako da vas sve molim da dvaput promislite prije nego što nešto komentirate jer iza društvene mreže stoji stvarna osoba sa stvarnim osjećajima. I ovdje ne pričam o sebi jer da, ja sam javna osoba, na sve sam pristala sama, a i iskreno ne dotiču me se komentari od ovakvih osoba, ali što je s drugima koji možda nisu toliko hrabri i jače ih pogode ovakvi komentari? Promislite dvaput molim vas - poručila je Doris.

