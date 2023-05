Predstavnik Finske sa sobom u Liverpool poveo prikolicu s besplatnom saunom

Večeras je na rasporedu veliko finale Izbora za pjesmu Eurovizije gdje naši predstavnici, riječka grupa Let 3 nastupa predzadnja. Naime, večeras će svoje izvedbe pokazati 26 izvođača, a letovci će to učiniti 25. Uz njih, nastupit će i predstavnici zemalja koje su nastupile u drugom polufinalu te one s kojima su se letovci već susreli u prvom polufinalu. Tu su i zemlje velike petorke te Ukrajina koja je prošle godine pobijedila na izboru.

Većina priprema za večerašnji glazbeni spektakl je odrađena, a i obožavatelji ovog događaja već su izabrali svoje favorite. Među onima koji su dobili najveću podršku jest i predstavnik Finske Käärijä (29) s kojim su se letovci već susreli u prvom polufinalu. Käärijä je tada nastupio posljednji sa svojom pjesmo 'Cha cha cha' i neobičnim nastupom koji se posebno istaknuo. No, njegov nastup nije jedina neobična stvar koju je napravio vezano za Euroviziju.

Naime, Käärijä je u neposrednu blizinu Arene u kojoj se ove godine održava ovo natjecanje doveo prikolicu sa saunom. Da će finska prikolica sa saunom biti u Liverpoolu obećao je prijatelju Jukki, koji njegovo obećanje nije ozbiljno shvatio.

- Kad se pripremao za samo natjecanje govorio mi je: 'Ti i Sauna idete sa mnom u Englesku'. Nisam ga držao za riječ. Mislio sam da to onako priča. No mjesec dana prije polaska pitao me jesam li sredio sve oko dolaska – rekao je, a prenosi 24 sata.

Sauna je za Liverpool poslana trajektom iz Helsinkija, a putovala je tri dana. Prikolica je smještena kraj štandova s hranom, a Käärijä je saunu dosad koristio triput. Korištenje saune je besplatno za sve posjetitelje.

- Snimao je u njoj intervjue. Sauna je njegov backstage. Tu je doveo i druge natjecatelje - kaže Jukka.

Inače, naši predstavnici odradili su posljednje probe prije veliko finale, a na njima je nastupio i Zoran Prodanović Prlja koji je posljednjih dana odmarao radi prehlade. Okupljenim novinarima kratko je poručio da je dobro.

- Sada svi zajedno moramo ponavljati: ŠČ, ŠČ, ŠČ... Počnimo skupa mantrati kako bismo širili pozitivnu energiju i udružili se u borbi protiv gluposti, netolerancije i rata. Jer svaki rat je glup, ni u jednom nema pobjednika, u svakom ratu ima samo žrtava i zato mi moramo jednom zauvijek reći da nam je puna kapa svakog rata - poručili su naši eurovizijski predstavnici.

