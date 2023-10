Predstavljanje knjige 'Bez reprize' Miroslava Lilića okupilo velik broj njegovih prijatelja i kolega

Dva mjeseca nakon smrti Miroslava Lilića, legendarnog televizijskog voditelja i urednika, te direktora Croatia Recordsa, u zagrebačkom hotelu Sheraton danas je predstavljeno drugo izdanje njegove knjige "Bez reprize", ali je održana i komemoracija na kojoj smo se još jednom prisjetili što je Lilić značio za hrvatsko novinarstvo i diskografiju. Promocija je okupila veliki broj Lilićevih kolega i prijatelja, a o knjizi i Liliću govorili su glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić, dugogodišnji urednik Jugotona i Croatia Recordsa Siniša Škarica, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb, ravnateljica programa HRT-a Marija Nemčić, bivši ravnatelj HRT-a Mirko Galić, general Mladen Mikolčević i novinar Boris Rašeta. Program je vodio Duško Ćurlić. Na samom početku Stanko Šarić otpjevao je omiljenu Lilićevu pjesmu "Svirci moji", a zatim je prikazan kratki film s izborom Lilićevih priloga s HRT-a.

- Kad je radio on se zabavljao, a kad se zabavljao, mislio je na posao. Uvijek je znao razoružati svoje protivnike, bio je pravi profesionalac, bez obzira u kojem sistemu i svijetu. Da nije ništa pokrenuo osim programa "Za slobodu" trebali bismo mu biti zahvalni. U ratu se borio istinom za našu Hrvatsku. Miro Lilić spada u televizijski dream team, zaključivao je da televizija potiče na pojedincima koje treba ujediniti u tim. Znao je upravljati s taštinama, tako da obuzda svoju taštinu. Dok je televizije bit će i Mire Lilića - istaknuo je bivši ravnatelj HRT-a Mirko Galić. Glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb kazao je kako su HRT radili tisuće pojedinaca. Mnogi od njih svoj rad su obavljali pošteno, no među njima je samo nekolicina ostala ikonama HRT-a.

- Miro je bio jedan od najupečatljivijih djelatnika HRT-a. Za njega su obitelj, društvo i televizija. Bio je čovjek koji je okupljao ljude. Sjećamo se trenutaka kada su s njim živjeli različiti ljudi koje je on uspio okupiti. Legendarna su okupljanja kod Pere na Šalati. Radio je u raznim političkim vremenima ali uvijek je ostao svoj. Tri su ključne stvari u njegovoj karijeri: nepogrešivo je radio tv raspored u vrijeme kada nije bilo agencija koje su pratile raspored, zatim njegov program "Za slobodu" je najsvjetlije vrijeme HRT-a. Treće, fasciniralo me s koliko je strasti pratio sve tv emisije. Surađivali smo do njegove smrti, a neke od najboljih inovacija HRT-a njegovo su djelo. Miro, hvala ti na svemu - kazao je Šveb. Lilić je 1994. ušao u diskografiju i život Siniše Škarice, koji se biranim riječima oprostio od svog nekadašnjeg kolege iz šibenske Gimnazije.

- Miro Lilić imao je barem tri ozbiljno važne osobine: veliku energiju, spremnost da osluhne svakoga i bio je sjajan i pažljiv u odnosima sa svojim suradnicima i poslovnim partnerima, u naše slučaju pjevačkim skladateljskim, producentskim zvijezdama i zvjezdicama kao i medijskim djelatnicima. Nikad nije zaboravio važne trenutke u našim životima, nikada propustiti uputiti lijepu riječ; bio je skoro perfektan u svakodnevnoj primjeni bontona! Kažem, skoro, jer je ipak jednom zaribao! S usputnom aluzijom da nije vrijedan kanistera ulja, odbacio je moj prijedlog da objavimo CD poznate velolučke Klape Ošjak. Sljedećeg proljeća u Opatiji Porina za najbolji album folklorne glazbe osvojili su Klapa Ošjak i njezin producent Boris Zlokić, suprug naše pjevačice Jasne i vlasnik finog korčulanskog maslinovog ulja! Od tada mi je, usudim se reći, bezuvjetno vjerovao - rekao je Siniša Škarica. Nakon Škarice čuli smo i bezvremensku pjesmu "Ja te pjesmom zovem", koju je otpjevala legendarna Hanka Paldum. Knjigu "Bez reprize 2" predstavio je glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić.

- Otišao je čovjek koji je bio televizijski vizionar, veličina, čovjek koji je savršeno razumio medije. Njegova životna deviza bila je uključivost, nikad isključivost. Bio je čovjek trenutka, velike siverićke duše, promatrao je i razumio svijet poput mudraca... Uvijek ću pamtiti trenutak kada mi je dao povjerenje da pokrenem Informativni program Nove TV na njezinom samom početku. Bilo je to hrabro od njega, njemu moja mladost i neiskustvo nisu bili važni. Vjerovao je u mene. Stavio mi je i teško breme kada je u jednom intervjuu, izjavio da sam njegov nasljednik. Tu sam ga ipak prevario. Odustao sam u jednom životnom trenutku od televizije. I to mu je bilo drago. Shvati je da mi treba promjena, izazov. Trudio sam se sve ove godine da ne iznevjerim njegovo povjerenje, bez obzira u kojem mediju radio. Tu izjavu shvatio sam kao odgovornost da budem razuman i uključiv, ne samo u medijima nego i u životu. Bio mi je velika podrška i sve ove godine otkako sam na čelu Večernjeg lista, njegove kritike i pohvale pogađale su u sridu, u srž. Nedostajat će mi njegovi kasnonoćni pozivi i rasprave o profesiji, televiziji i društvu. Svima nama u Večernjem listu nedostajat će i Miro Lilić kao član Večernjakove ruže - rekao je Klarić i dodao da mu je ostavio u amanet da izda drugi dio knjige "Bez reprize". Lilić je prije smrti odlučio kako će izgledati knjiga, od fotografija pa do prijeloma. - Bio je veliki profesionalac, pa ništa nije ostavio slučajno ni nakon svoje smrti, istaknuo je Klarić.

O Liliću je pričao i general Mladen Mikolčević koji je ispričao anegdote s pokojnim Lilićem. Mirova kći Matea zatim se emotivnim riječima oprostila od pokojnog oca i otpjevala Terezinu pjesmu "Moja posljednja i prva ljubavi" bez koje, kako je rekla, nije prolazila nijedno njihovo druženje. Boris Rašeta surađivao je s Lilićem na knjizi. Kazao je kako je "Bez reprize" škola života i novinarstva.

- Biti svaku noć svog života u birtiji i pojaviti se svakog dana na svom radnom mjestu i besprijekorno obavljati svoj posao mogu samo ljudi od posebnog kova. Lilić je kazao da je do 2011. popio 120 tisuća litara gemišta, a to je količina koja bi svakog otjerala u grob do pedesete. No on je imao veliku volju za životom ali i novinarstvom. Sve ga je zanimalo i sve je znao - rekao je Rašeta.

- Najljepše od svega je što na kraju ostaju uspomene. Miro i ja smo 30 godina bili kolege, postali smo prijatelji i bili smo na vi. Na početku nismo bili dobri a onda smo se prepoznavali. Imala sam sreću da budem njegova učenica. Umjesto anegdote reći ću vam kako se odnosio prema svojim učenicima. Kad bi mi rekao Mare, znala bi da je nešto dobro, a kad bi mi rekao Nemčićka, znala bi da nešto nije u redu. Lani me zvao i pitao jesam li napravila jesensku shemu. Kad sam mu je odnijela, sve je pogledao i kazao: dobro je Mare, bojao sam se da nešto nije u redu. Miro je samo htio prenijeti da uvijek trebate biti iskreni i sve raditi sa srcem. Divan je osjećaj bio znati da uvijek imate nekog tko će vam čuvati leđa - istaknula je Nemčić.

Na samom kraju nastupila je i Nina Badrić koja je kazala kako je Miro bio jedan od najradosnijih ljudi koje je upoznala. - U krucijalnim trenucima moje karijere bio mi je drugi otac i zaštitnik. Nikad mu to neću zaboraviti - rekla je Nina i na samom kraju otpjevala Arsenov "Odlazak".

