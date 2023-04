Marija Šerifović oduševila je svoje obožavatelje ovom objavom: Bravo za ovu odluku

Prošlo je devet godina otkako je pjevačica Marija Šerifović objavila svoj zadnji studijski album "Hrabro" i od tada njezina publika nestrpljivo čeka kada će eurovizijska pobjednica objaviti novi glazbeni materijal. Tom čekanju će uskoro doći kraj, najavila je Marija na svom profilu na Instagramu.

- Vrijeme je za novi album, da, ljudi moji, službeno je! Priznajem, odabrala sam 90 posto pjesama koje će se naći na mom novom studijskom albumu, no, za sve ljude kojima je glazba život (kao i meni), vjerujem da će sljedeća informacija, odnosno poziv, biti veoma zanimljiv - napisala je uz video koji je objavila na društvenim mrežama. Provodila je dosta vremena u studiju i radila sa svojim glazbenim suradnicima kako bi dovršila nove pjesme. Većinu materijala ima, a sada je odlučila pružiti priliku i mladim i talentiranim skladateljima i objavila je i sljedeću ponudu:

- Pozivam sve mlade, neafirmirane, kreativne ljude koji nemaju put i način da njihova pjesma dođe do nas izvođača, da uzmu stvar u svoje ruke! Otvaram poziv za sve vas da mi što prije pošaljete vaše demo snimke! Ova ponuda je oduševila njezine pratitelje, kojih na Instagramu ima 979 tisuća i mnogi su joj napisali kako su jedva čekali ovu ponudu.

- Bravo Marija za ovu odluku! Šaljem pjesme čekam to već godinama. Bravo što si se sjetila ovoga i što imaš i želje i volje pružiti šansu i neafirmiranim autorima. Bravo Marija, iskreno se nadam da će do tebe doći pjesma nekog mladog autora. Svima koji Mariji šalju pjesmu neka je sa srećom. Kapa do poda zbog tvoje dobrote, velikodušnosti, nesebičnosti. Marija, ti si institucija - napisali su joj obožavatelji kada je objavila ovu informaciju.

S jednakim oduševljenjem su krajem prošle godine njezini obožavatelji dočekali i njezinu novu pjesmu “Dobar vam dan”, koju potpisuju Darko Dimitrov i Leontina Vukomanović.

Glazbena zvijezda smatra da o ovom projektu treba govoriti publika i da se pjesmom “Dobar vam dan” obraća svim onim ljudima, kako kaže, koji žive u svijetu koji podsjeća na džunglu. U kaosu nepravde, laži, u svijetu u kojem ne postoji milosti i razumijevanja za nezaštićene i drugačije.

"Dobar vam dan u ono što vam je preostalo od života, u gustoj mreži obmana, masovne hipnoze i laži gdje god da pogledate. Dobar vam dan u tami, gdje samo ljubav osvjetljava život i pokazuje put. Dobar vam dan u novoj prilici da sami zaslužite sve ono što se osvaja samo osobnom hrabrošću i svojim talentom. Dobra vam Nova godina i ona sljedeća... Ako je bude!", zaključila je Marija Šerifović kada je objavila novu pjesmu.

