Poslušajte ovogodišnje pjesme za Eurosong, Hrvatska i dalje favorit!

Napokon je finaliziran popis ovogodišnjih pjesama koje će se natjecati na prestižnom natjecanju u svibnju ove godine. Ovogodišnji 68. Eurosong održava se u Malmöu u Švedskoj 7., 9. i 11. svibnja 2024. godine nakon prošlogodišnje pobjede Loreen. Na natjecanje ove godine vratio se Luksemburg nakon pauze koja je trajala 31 godinu!

Ovogodišnji Eurosong prate i novosti u vezi samog natjecanja. Po prvi put, predstavnici velike petorke koje izravno idu u finale - Francuske, Njemačke, Italije, Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva - i zemlje domaćina Švedske izvest će svaki svoje pjesme uživo tijekom polufinala. Prethodnih godina, tijekom polufinala puštao se samo kratki isječak njihovih nastupa s proba. Tako će u prvoj polufinalnoj večeri nastupiti Njemačka, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo, a u drugoj polufinalnoj večeri ćemo gledati Francusku, Italiju i Španjolsku.

- Smatramo da ova promjena zemljama koje ulaze izravno u finale i zemlji domaćinu pruža mogućnost pravednije borbe sada kada imaju mogućnost nastupiti već u polufinalu. To je također značajno i za publiku jer prije samog finala mogu čuti sve pjesme koje se natječu - objasnila je Ebba Adielsson, izvršna producentica Eurosonga.

Još jedna novost je i to što će se ove godine moći duže glasati za sve natjecatelje u velikom finalu. U subotu 11. svibnja na dan finala glasovanje će biti otvoreno neposredno prije izvođenja prve pjesme. Gledatelji kod kuće moći će glasati dok se pjesme izvode, umjesto da čekaju da se svi natjecatelji otpjevaju svoje pjesme kao što je bio slučaj otkako je javno glasovanje uvedeno 1997. godine.

Dodatno, publika zemalja koje ne sudjeluju na Eurosongu će imati gotovo 24 sata da glasaju za svoje omiljene pjesme prije početka svakog nastupa uživo. Online glasovanje otvorit će se za ostatak svijeta odmah nakon završetka druge generalne probe za svako polufinale i veliko finale prethodne večeri, i ostat će otvoreno do početka nastupa uživo.

Prvo polufinale održava se 7. svibnja i tu nastupa 15 zemalja od kojih deset ide u veliko finale. Prvu polufinalnu večer nastupaju Hrvatska, Cipar, Irska, Litva, Poljska, Srbija, Ukrajina, Australija, Azerbajdžan, Finska, Island, Luksemburg, Moldavija, Portugal i Slovenija.

Na drugoj polufinalnoj večeri, 9. svibnja, predstavit će nam se 16 zemalja (Albanija, Armenija, Austrija, Češka, Danska, Grčka, Malta, Švicarska, Belgija, Estonija, Gruzija, Izrael, Latvija, Nizozemska, Norveška i San Marino) i njih deset najboljih ulazi u finale koje je na redu 11. svibnja.

Hrvatska je i dalje na prvom mjestu eurovizijskih kladionica, od 29. veljače. Od pobjede na Dori šanse su mu porasle s 11 % na 20 % za pobjedu na prestižnom natjecanju u Švedskoj.

POSLUŠAJTE PJESME KOJE ĆE SE NATJECATI NA EUROSONGU:

HRVATSKA: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

UKRAJINA: Alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

ITALIJA: Angelina Mango - La noia

ŠVICARSKA: Nemo - The Code

NIZOZEMSKA: Joost Klein - Europapa

BELGIJA: Mustii - Before the Party's Over

GRČKA: Marina Satti - ZARI

IZRAEL: Eden Golan - Hurricane

ŠVEDSKA: Marcus & Martinus - Unforgettable

FRANCUSKA: Slimane - Mon amour

AUSTRIJA: Kaleen - We Will Rave​

UJEDINJENO KRALJEVSTVO: Olly Alexander - Dizzy

LITVA: Silvester Belt - Luktelk

NORVEŠKA: Gåte - Ulveham

FINSKA: Windows95man - No Rules

IRSKA: Bambie Thug - Doomsday Blue

GRUZIJA: Nutsa Buzaladze - Firefighter

ARMENIJA: Ladaniva - Jako

ISLAND: Hera Björk - Scared of Heights

AZERBAJDŽAN: Fahree feat. Ilkin Dovlatov - Özünlə Apar

SRBIJA: Teya Dora - Ramonda

ALBANIJA: Besa - Titan

ESTONIJA: 5miinust & Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

CIPAR: Silia Kapsis - Liar

SLOVENIJA: Raiven - Veronika

POLJSKA: Luna - The Tower

AUSTRALIJA: Electric Fields - One Milkali (One Blood)

DANSKA: Saba - Sand

ŠPANJOLSKA: Nebulossa - Zorra

PORTUGAL: Iolanda - Grito

LATVIJA: Dons - Hollow

NJEMAČKA: Isaak - Always on the Run

MALTA: Sarah Bonnici - Loop

LUKSEMBURG: Tali - Fighter

MOLDAVIJA: Natalia Barbu - In the Middle

ČEŠKA: Aiko - Pedestal

SAN MARINO: Megara - 11:11