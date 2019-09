Počinje 'Milijunaš', provjerite svoje znanje na ovim milijunskim pitanjima

Kviz „Tko želi biti milijunaš?“, koji se danas vraća na HRT, pokrenut je u Velikoj Britaniji 1998., a već iduće godine započelo je emitiranje američke inačice.

Tijekom dva desetljeća emisija je dosegla nevjerojatnu popularnost koja je odjeknula i kod nas kad se kviz počeo emitirati 2002. godine pod voditeljskom palicom Tarika Filipovića. Omiljeni show prikazivao se sedam sezona, odnosno do 2010., bilježio je rekordnu gledanost te je prema mišljenju tvrtke Celador hrvatska verzija bila među najboljima od ukupno 120 inačica iz cijelog svijeta. Popis milijunaša čini ukupno 227 pobjednika, od kojih je tek 12 Amerikanaca i pet Engleza.

Samo godinu dana od početka prikazivanja na HRT-u Hrvatska je u lipnju 2003. dobila svoju prvu i jedinu milijunašicu - Miru Bićanić, profesoricu hrvatskog jezika podrijetlom iz Vinkovaca koja je za milijunski iznos točno odgovorila na pitanje “koja je od navedenih TV voditeljica godine 2001. istrčala Pariški maraton“. Priznala nam je u nedavnom intervjuu da je i nakon 16 godina još uvijek prepoznaju na ulici te da joj je u prvim danima snalaženja u novoj situaciji pomogao upravo Tarik Filipović, a zbog nagle popularnosti oboma im je neprestano zvonio telefon.

– On je poslije kviza “zbrisao” u Zenicu, a ja sam bila zabarikadirana u stanu svojih prijatelja. Moji prijatelji bili su presretni zbog pobjede, dok obitelj nije bila fascinirana mojim tzv. uspjehom – ispričala nam je Bićanić koja dodaje da je nekoliko mjeseci nakon pobjede bilo traumatično.

– Bilo je zaista euforično i traumatično na izvjestan način, jer svatko misli da ima pravo na vas, mediji pogotovo; ne možete utjecati na to što će tko objaviti, ali to nisam čitala niti me zanimalo. Prijatelji bi me ponekad obavijestili o ponekom urnebesnom tekstu – otkrila je Vinkovčanka.

Među prvim pobjednicima bio je Amerikanac John Carpenter koji je 1999. godine odgovarao na pitanje „koji se američki predsjednik pojavio u televizijskoj seriji Laugh-In“. Odgovor je bio Richard Nixon, on se u humorističnoj seriji pojavio tijekom kampanje 1968. godine. Jedno od pitanja bilo je i „koliko je milja Zemlja približno udaljena od Sunca“. Odgovor koji se tražio bio je 93 milijuna milja, odnosno 150 milijuna kilometara, a njega je dao Amerikanac Dan Blonsky.

Iako se u listu pobjednika većinom upisuju muškarci, prva svjetska pobjednica Milijunaša bila je Portugalka Renata Morgado koja je 2000. osvojila 50.000.000 eskudosa. Nekima je dolazak do milijuna na posljednjem pitanju olakšalo korištenje sva tri džokera odjednom, što se dogodilo u slučaju Davida Goodmana. Na pitanju „prema seriji dječjih knjiga, odakle dolazi Medvjedić Paddington“ on je iskoristio džoker pola-pola, zatim „pitaj publiku“, a da bi potvrdio odgovor iskoristio je telefonski poziv.

Među ponuđenim odgovorima bili su Indija, Peru, Kanada i Island i premda su Indija i Kanada odmah bile eliminirane džokerom pola-pola, 1 posto publike glasalo je za Kanadu. Prva od ukupno pet britanskih pobjednika bila je Judith Keppel, koja je odgovorom na pitanje „koji kralj je bio oženjen Eleonorom od Akvitanije“ osvojila milijun funti i time postala prva Britanka koja je odnijela pobjedu u tom showu. Tri godine poslije ponovno se okušala u kvizu u povodu 5. godišnjice i osvojila 32 tisuće funti.

