Počinje glasanje za najprestižniju medijsku nagradu! Podržite svoje favorite i osvojite nagrade

19, July, 2022, Belgrade - An exclusive performance by Nina Badic for gold and silver members of the Moj Beograd loyalty program was held on the roof of the Belgrade Gallery. Nina Badric. Photo: M. M./ATAImages. 19, jul, 2022, Beograd - Ekskluzivni nastup Nine Badic za zlatne i srebrne clanove programa lojanosti Moj Beograd odrzan je na krovu Galerije Beograd. . Photo: M. M./ATAImages. Photo: M.M./ATAImages/PIXSELL

Foto: M.M./ATAImages