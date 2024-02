VIDEO Počeo je Megadance: Došao sam zbog svih izvođača, čak sam frizuru napravio u stilu Senne M

Večeras se u Areni Zagreb održava Megadance koncert na kojem će nastupiti ET, Colonia, Senna M, Minea, I Bee, Ella, Karma, Sandi, Alka Vuica, Šajeta, Vlatka Pokos, Mirjana (ex Mandi), Ilan Kabiljo, Denis & Denis, Vatrogasci, Dreletronic, Simplicia te Albina i grupa Groovetastic kao članovi nove dance scene. Među njima su i neki koji više ne nastupaju kao što je Senna M. Nekad je bio jedna od najvećih zvijezda dance scene, a danas njegova rasvjeta osvjetljava najveće svjetske filmske produkcije.

Ovaj koncert razveselio je najviše generaciju koja je ovu glazbu slušala 90-ih kada je ovaj žanr bio na svom vrhuncu, a našim sugovornicima, s kojima smo razgovarali prije koncerta bilo je teško izdvojiti najbolje izvođače, ali mnogi su izdvojili Ilana Kabilja jer dugo nije nastupao.

- Došla sam zbog svih koje nisam dugo slušala ni vidjela na pozornici, ima više dragih pjesama. Veselim se nastupu Senne M. - rekla nam je jedna od posjetiteljica, dok je druga dodala: - Jedna od najdražih pjesama od E.T. - mi je "Tek je 12 sati" jer sam to slušala jer kad sam bila malo mlađa nego sad. Mislim da mlađe generacije ne slušaju tu vrstu glazbe, nažalost ne slušaju.

- Zbog Kabilja sam došao jer njega nije dugo bilo na sceni. Sve pjesme me vesele jer me vraćaju u neko dobro doba kad je glazba bila glazba. - rekao nam je jedan od obožavatelja ovog žanra. Dio naših sugovornika složio se kako i mlađe generacije slušaju ovu glazbu, dok se neki ne slažu s tim.

- Zbog svih izvođača sam došla, to su pjesme moje mladosti i bit će sigurno dobro. Zbog Ilana Kabilja sam došla on je najbolji i Sandi mi je ok. Mlađe generacije to ne slušaju danas su cajke in, ali razumijem i taj dio, svako vrijeme nosi svoje, ali bolje muzika i ljubav nego neke svađe i ratovi - rekla nam je jedna sugovornica, a jedan obožavatelj dance glazbe za večerašnji party je napravio i posebnu frizuru.

- Zbog svih izvođača sam došao. Veseli me što ću večeras čuti "Bebu" od Senne M-a, čak sam i frizuru napravio večeras u stilu Senne M. Mlađe generacije također slušaju ovu glazbu, čujem da ih po partijima slušaju često - rekao nam je.