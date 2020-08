Pobijedio je u Voiceu, ali sad se suočava s krizom: 'Razmišljao sam otići iz Hrvatske'

Za Vinka Ćemeraša nitko nije čuo dok s pozornice showa "The Voice Hrvatska" nije otišao kao pobjednik. Talentirani mladić iz Čapljine kao i mnoge kolege s estrade koji se suočavaju s posljedicama koronakrize u dosad najpogođenijem sektoru, a to je industrija zabave i događanja, priznaje da je doživio nakon velike pobjede jednu krizu zbog koje je razmišljao o teškoj odluci - odlasku iz Hrvatske.

- Svakome dođe taj trenutak u životu. Mislio sam da glazba nije nešto od čega bih mogao živjeti. Razumijem glazbenike koji su u strahu, jer sad u doba korone ne mogu puno nastupati - otkrio je za Slobodnu Dalmaciju uoči koncerta u Veloj Luci, gdje je zapjevao u čast Oliveru Dragojeviću.

Zaštitni znak, bilo ljeto ili zima, mu je kapa na glavi, a nama je u veljači odmah nakon pobjede otkrio kako je svoj studij plaćao konobareći dok se istovremeno brinuo za kuću u Čapljini.

– Roditelji i djevojka bili su ponosni, a cijela obitelj i prijatelji su toliko sretni da sam se pitao je li moguće da su sretniji od mene – kazao nam je Vinko. Uoči finala je rekao kako on bez obzira na ishod natjecanja i dalje želi svirati na ulici i stvarati autorske pjesme, pa smo ga pitali planira li se držati tog plana.

– Glavni cilj je stvaranje autorskih pjesama, najbitnije je što će one donijeti, jer za mene je ovo bila jedna lijepa bajka od nekoliko minuta i tek sad počinje pravi rad. Moram opravdati sve ove glasove koje sam dobio u finalu – bio je iskren Vinko. Zahvalio se mentoru Davoru Gobcu, vokalnoj trenerici Gini i producentu Skansiju što su mu pomogli svojim savjetima tijekom cijelog natjecanja. – Gobac mi je stalno savjetovao da budem svoj. Želim i dalje ostati svoj jer u suprotnom to neću biti sto posto ja. Ako ostanem svoj, onda će to biti iskreno i dobro – zaključio je tada Vinko.