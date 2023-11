Pjevačica poznata po odličnom nastupu na Eurosongu preminula u dobi od 45 godina

Portugalska predstavnica na Euroviziji 1994. godine Sara Tavares preminula je u dobi od 45 godina. Sara se godinama borila s tumorom na mozgu. Nažalost, izgubila je životnu bitku, objavila je njena obitelj, prenosi Daily Mail.

"Naša draga Sara jučer je otišla u miru, okružena svojom obitelji. Sprovod će biti rezerviran samo za obitelj i prijatelje, stoga vas molimo da poštujete privatnost. Zahvaljujemo svima na iskazanoj ljubavi i privrženosti. Sara nam ostavlja jedinstveno naslijeđe kao umjetnica i ljudsko biće, njezine će pjesme i dalje dirati srca", stoji u objavi.

Sara je obožavateljima Eurosonga dobro poznata po nastupu u Dublinu 1994. godine kada je pjevala "Chamar a Musica" i zauzela osmo mjesto.

Rođena je u Lisabonu 1978., a karijera joj je uznapredovala nakon što je 1994. pobijedila u showu "Chuva de Estrelas", gdje je izvela obradu pjesme "One Moment in Time" Whitney Houston. Dvije godine kasnije objavila je debitantski album "Sara Tavares & Shout!".

Njezin album "Balance" iz 2005. donio joj je nominaciju za platinastu ploču na BBC Radio 3 World Music Awards.

Također je poznata po tome što je pjevala europsko-portugalsku verziju ''God Help the Outcasts'' za Disneyev film ''The Hunchback of Notre Dame'', a 2000. godine osvojila je portugalski Zlatni globus za najbolju portugalsku pjevačicu 2000. godine.

Njezina je glazba posuđivala elemente iz raznih žanrova, uključujući funk, soul, gospel i pop, a kao svoje omiljene izvođače iz djetinjstva navela je Donnyja Hathawaya, Stevieja Wondera, Tinu Turner i Arethu Franklin.

No bila je prisiljena prekinuti svoju glazbenu karijeru na gotovo deset godina kada joj je prvi put dijagnosticiran rak 2009. godine, a vratio se 2018. godine.

Godine 2017. objavila je album ''Fitxadu'', koji je osvojio Latino Grammyja.

