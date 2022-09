Pierce Brosnan objavio dirljivu posvetu supruzi, a u komentarima je napali na račun izgleda

Glumac Pierce Brosnan (69) i njegova supruga Keely Shaye Smith (58) proslavili su nedavno 21. godišnjicu braka. Pierce je tim povodom na svom Instagram profilu objavio fotku sa suprugom s njihovog vjenčanja. Uz fotku Brosnan je supruzi posvetio dirljiv status.

"Sretna godišnjica mojoj ljubavi. Plesali smo tu noć i plešemo taj ples i danas. Sve bih mogao ponoviti", napisao je glumac kojeg su mnogi zapamtili po ulozi Jamesa Bonda.

Ispod fotografije brzo su se počele nizati čestitke, ali i zlobni komentari na račun izgleda njegove supruge. Ti komentari sada su uklonjeni, no ovo nije prvi put da se 69-godišnjak susreće s ovakvim negativnim reakcijama na Keelyjin izgled. On inače uvijek stane u njenu obranu, a to je učinio i kada je prošle godine objava jednog trola na račun njenog izgleda postao viralan.

"Ja obožavam svaki dio njenog tijela. Ona je najljepša žena u mojim očima. I zato što je rodila našu djecu. Oduvijek sam ju stvarno volio zbog toga kakva je osoba, ne zbog njene ljepote, a sad je volim još i više jer je majka moje djece. Jako sam ponosan na nju i uvijek se trudim biti dostojan njene ljubavi" komentirao je tada Brosnan.

Foto: Profimedia

Glumac, inače, snima novi film 'The Last Rifleman'. U filmu stari vojnik bježi iz staračkog doma u Sjevernoj Irskoj kako bi otputovao u Francusku i odao počast palim kolegama na 75. godišnjicu iskrcavanja u Normandiji na Dan D. Među tim palim kolegama je i njegov najbolji prijatelj. Priča koju prati film inspirirana je životom veterana Drugog svjetskog rata, Bernardom Jordanom, koji se u dobi od 89 godina iskrao iz staračkog doma u Sussexu te se ukrcao na autobus za Portsmouth pa na trajekt za Francusku. U Normandiju se uputio u lipnju 2014. godine.

