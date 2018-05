Pažanin odbio jesti jelo s prašnjavog tanjura, ali je pojeo patku s poda!

Nesigurni natjecatelji pucaju pod pritiskom dok oni samouvjereni u svoje gastro vještine oduševljavaju žiri i skupljaju desetke!

Kada je vidio koliko je prašine ostalo na prstu njegovog kolege Tomislava Špičeka nakon što je jednim potezom provjeravao je li Loretin i Ivanin tanjur čist ili ne, splitskom se članu žirija showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' smračilo pred očima. Ivan Pažanin nije želio kušati piletinu s naslagama prašine zadarskog para čak ni kada su donijele rezervnu porciju jela.

„Uf, strašno! Ja, nažalost, neću probati vaše jelo niti ću vas ocijeniti. Imam svoje kriterije zbog kojih sam to odlučio napraviti i stajat ću iza svojih riječi. Jednostavno, ne opraštam ovakav propust! Ma nevjerojatno da se to može desiti! Ovo jelo ne zaslužuje da ga probam i ocijenim nego samo da ga zaboravim!“, objasnio je Pažanin svoju odluku da ovaj put propusti ocjenjivanje.

I Špiček se pitao gdje su to Loreta i Ivana gledale dok su slagale namirnice na tanjur, a da nisu uočile koliko im je prljav, no ipak je kušao što su skuhale. Zadrankama je dao pet, a Mateja Domitrović Sabo čak osam bodova.

Lekciju su naučile i Andrea i Barbara koje su pred samo kušanje priznale da im je meso palo na pod prije termičke obrade. Prašnjavi tanjur možda je zasmetao Pažaninu, ali je „podnu patku“ bez problema kušao jer, kako kaže, nema straha.

„To se svima može dogoditi. Andrea i Barbara su bile fer i rekle nam što se desilo s mesom. Znam da se to može dogoditi svakome, da padne namirnica na pod. Ali to je meso bilo sirovo kad je palo na pod, one su to obrisale i krenule s njim u daljnju termičku obradu. Nema tu straha i problema. Meni je najbitnije da se ne dogodi da poslužite jelo koje je bilo gotovo i palo je na pod.“, objasnio je

Pažanin zbog čega ovu nezgodu ne smatra „nekom velikom tragedijom“. I ostatak žirija se složio s njim, no zbog dekoncentracije pri slaganju okusa i manjka „povezane priče“ na tanjuru, žiri je „podnoj patki“ dao ukupno 13 bodova.

Nikolina i Otto bili su najbolji par večeri, prezentiravši žiriju „savršen“ spoj pastrve s hladnim umakom od slanutka, baby mrkve, buće i luka.

„Danas ste razvalili što se tiče vizualnog izgleda, forme, tehnike kuhanja, obrade namirnice, iskorištavanja cijele namirnice. Ukusno je, pomakli ste granice hladnim umakom ispod perfektno odrađene ribe. Apsolutno nemam nikakve zamjerke!“, otkrio je Pažanin koji je, baš kao i Mateja i Špiček, mladom paru dao najvišu ocjenu – desetku.

Hoće li, na krilima ovakvih pohvala, Nikolina i Otto kuhati i u novoj epizodi showa „Tri, dva, jedan – kuhaj!“? Gledatelji će doznati već sutra u 21:20 na RTL-u!