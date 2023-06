Pava o pripremama za koncert u Tvornici kulture: 'Ne vjerujem da se to događa!'

Pava Ravenšćak mlada je pjevačica koja je već itekako privukla pozornost i glazbene javnosti i publike. Na sceni je jednostavno Pava, tako potpisuje svoje pjesme i tako nastupa. Ova rođena Mostarka zablistala je u "A strani", njezin je debitantski album "Prvi koraci" lani dospio na vrh liste najprodavanijih albuma, donio joj je i prve nagrade, upravo je objavila novi singl, "Osmijeh", a u jeku su i pripreme za koncert u Tvornici kulture. Usto radi i kao učiteljica pjevanja u jednoj glazbenoj školi.

- Na ovoj pjesmi sam surađivala sa svojim dosadašnjim timom koji uključuje Đuru Ravenšćaka, autora glazbe i teksta, te pratećim bendom koji je odsvirao pjesmu i osmislio aranžman i sretna sam što mogu reći da sam na ovoj pjesmi surađivala sa ženom čije ime vidimo potpisano ispod velikih pjesma, a to je Daria Hodnik koja nam je pomogla u snimanju pratećih vokala. Miks i master pjesme, kao i dosad, radio je Krunoslav Licitar u Red Records studiju. A što se tiče vizualnog dijela, spot je snimao Tin Majnarić s kojim sam prvi put surađivala, ali vjerujem da nam ovo neće biti zadnji. Uz moju ideju i njegovu izvedbu uspjeli smo uhvatiti taj ljetni feel good doživljaj koji savršeno pristaje pjesmi - otkrila nam je Pava detalje o nastanku ove pjesme.

Reakcije su, kaže, jako pozitivne, a zbog predstojećeg koncerta u Tvornici kulture je jako uzbuđena.

- Još ne vjerujem da se to događa, ali da! Pripremamo koncert u kultnoj Tvornici kulture i brojimo sitno do 15. lipnja. Toliko sam uzbuđena da ne mogu dočekati da stanem na binu i podijelim s publikom ono što već mjesecima pripremamo. Bend je obogaćen za još par glazbenika, aranžmani izvježbani, gosti iznenađenja spremni, još samo da napunimo Tvornicu i guštu nema kraja.

Do koncerta u Tvornici kulture ne želi otkrivati točne datume nastupa koji ih očekuju ovoga ljeta, no znamo da su u planu festivali i manifestacije kao što su Ljeto na Zagrebačkom velesajmu, Mostar Summer Fest, Lovrenčevo u Petrinji, Ženska gitarijada u Kninu, Zagrebačka dvorišta...

Često je nazivaju hrvatskom Norom Jones, pa nas je zanimalo da li joj to laska.

- Kome to ne bi laskalo. Norah je jedna od prvih pjevačica čiji sam album iznova i iznova u cijelosti slušala na kućnoj liniji, koja mi je tada bila jedini izvor glazbe, i jako sam zahvalna svojoj starijoj sestri koja je album "Feels like Home" kupila i učinila da mi to remek-djelo bude nadohvat ruke. Osobno ne vidim veliku sličnost, ali ako ona postoji i ljudi ju primjećuju, uzimam to kao ogromni kompliment.

Puno je glazbenica, kaže, čiji rad i glazbeni put poštuje, a s domaće scene izdvaja Zdenku Kovačiček i Natali Dizdar kao osobe koje su imale utjecaj na nju.

- Njihov izričaj, iako različit, uvijek me privlačio i mislim da je ostavio trag na mojemu. Htjela bih još spomenuti da sam u zadnje vrijeme zaljubljena u album "Soul na ranu" Carle Belovari i nije mi jasno kako nisam ranije došla do njega - ističe na kraju.

