Paula Špiček: 'Obožavam kuhati, tata Tomek mi je najveći kritičar, a njegov infarkt sve nas je jako zabrinuo'

Kuhar Tomislav Špiček već je godinama neizostavno lice domaće gastroscene, a njegovim kulinarskim stopama krenula je i kći Paula. Prošli tjedan pojavila se u ulozi gostujućeg člana žirija u RTL-ovu showu 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho!' i odmah osvojila gledatelje.

Smisao kuhanja

Bio je to povod da doznamo nešto više o Špičekovoj nasljednici koja mašta o tome da jednog dana, pod budnim okom svoga oca Tomislava, pronađe i svoje mjesto na gastrosceni. - Obožavam kuhati za ljude koje volim i smišljati nova jela, a posao kuhara u restoranu je jako iscrpljujući i to se pretvara u nešto što se mora obaviti, gubi se smisao kuhanja iz ljubavi. No voljela bih reći da bi bilo lijepo jednog dana imati mjesto gdje se ljudi mogu doći opustiti i uživati u finim jelima koje bih ja osmislila, naravno uz budno oko svog tate Tomeka! - kaže Paula.

Foto: RTL

Prvo jelo, kaže nam, skuhala je kad joj je bilo tek 8 godina. -Bila je hitna situacija jer su mama i tata radili. Mlađi brat i ja bili smo gladni pa sam zasukala rukave i napravila pire krumpir. Nije ispao najbolje, bio je grudičast, ali mi smo ga pojeli kao da nam ga je tata spremio - govori Paula i dodaje kako uvijek kuha po svom i bez recepta.

Foto: privatni album

Najveći joj je kritičar upravo otac Tomislav, dok majka Višnja, također profesionalna kuharica, većinom nema zamjerke. - Volim kritike jer iz njih izvučem ono najbolje, kako poboljšati to jelo idući put kad ga budem pripremala. Mama uživa u mojim jelima, čak i kada nisu za svaku pohvalu, a tata je s druge strane bez dlake na jeziku i kaže mi kako stvari stoje, ali uvijek pojede i uživa - ističe Paula koja će blagdane s obitelji provesti u kući bake i djeda Špiček.

- Tradicija nam je da cijela obitelj Božić provede u kući bake i djeda Špiček. To je dan kada je baka zadužena za glavne kulinarske zadatke i ne voli da joj se itko petlja u posao. Naravno, mi smo takvi i ne možemo odoljeti a da i mi ne umiješamo svoje prste. Ovog Božića na našem stolu će se naći domaća juha, govedina i hren, purica s mlincima i matovilac s grahom, bučnica, makovnjača i orahnjača, ali i neka iznenađenja koja ćemo otkriti tek taj dan - kaže studentica sportskog menadžmenta koja jednog dana planira objediniti strast prema kuhanju i ljubav prema sportu.

Foto: privatni album

- Oduvijek sam se bavila sportom, u igri je bio rukomet, ali nakon toga počela sam se baviti kik-boksom i teretanom. Odlučila sam se za taj smjer jer mi je životna želja pomoći pretilim osobama, htjela bih imati centar za te ljude, no za to ima još vremena. Na ovom smjeru steći ću znanja o poslovnom svijetu i o sportu, što mi i treba, a voljela bih usavršiti svoje kulinarske vještine kako bih mogla prenijeti svoje znanje drugima - ističe Paula.

Poseban režim

Njezin otac Tomek, kako ga voli zvati, prije točno godinu dana doživio je infarkt, a zbog njegova zdravstvenog stanja u njihovoj se kući od tada posebno pazi za prehranu. - Svi smo bili jako zabrinuti zbog tatinog zdravlja. Kako smo brat Ivan i ja unazad par godina smršavjeli 20-ak kilograma, od tada se u našoj kući kuha zdravije. Tata naravno često nije bio prezadovoljan ručkom, pa si je sam spremao nešto po svom. Nakon boravka u bolnici trudio se u svoju prehranu uvrstiti zdravije namirnice i obroke, te je skinuo 10-ak kg. Obitelj mu je najveća potpora, te se nadam da će se u budućnosti više pobrinuti za svoje zdravlje i početi se zdravije hraniti jer bez dobrog zdravlja neće biti ni posla - zaključuje Paula Špiček.

Foto: privatni album