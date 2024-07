Ovaj hrvatski glumac zbog dugova je radio kao dostavljač hrane, a onda se preko noći sve promijenilo

Glumac Kristijan Ugrina (51) deset je godina vraćao tuđe dugove, što ga je dovelo do teške financijske situacije. Zbog toga je ovaj glumac Zagrebačkog kazališta mladih bio prisiljen jedno vrijeme raditi i kao dostavljač hrane i snalazio se kako god je znao i umio kako bi otplaćivao kredit koji nije bio njegov. Kako se našao u ovoj situaciji ispričao je jednom prilikom i otkrio kako je imao dobru namjeru pomoći prijateljici i nije ni slutio kako će se ova situacija na kraju razvijati i u kakve će ga probleme dovesti.

– To je standardna hrvatska priča kad netko hoće nekome pomoći, a taj drugi iskoristi tu dobronamjernost. Tako sam i ja završio u jednoj takvoj priči kada me žena mog profesora s Akademije, kojeg sam jako volio, pitala hoću li joj biti jamac za dva kredita. Pristao sam, a ona je u jednom trenutku prestala vraćati te kredite pa sam kao jamac naslijedio te dugove – ispričao je glumac tada za RTL. Ugrinina kolegica glumica mu je, nakon smrti supruga, kazala da diže kredit kako bi mužu podigla nadgrobni spomenik i rate kredita je plaćala sve do odlaska u mirovinu i tada je, ispričao je tada glumac i dodao kako je njegova prijateljica napravila moratorij na kredit, ali kamata se morala plaćati i taj je iznos samo rastao.

- Cifra je postala golema. Na kraju sam jedan kredit u pregovorima s bankom otkupio za nekih 50 do 60 tisuća kuna - rekao je Ugrina. U međuvremenu je njegova kolegica kojoj je bio jamac preminula, a on i banka su trenutačno u statusu quo jer nema odakle platiti dug. Snalazi se na razne načine. Osim u matičnom kazalištu ZKM-u, novac je zarađivao radeći s građevinarima, a danas razvozi hranu na biciklu. Naime, i u slučaju smrti dužnika, dug ostaje, a i status jamca također. Ugrina kaže da dugovi njegove pokojne prijateljice koje on mora vraćati nisu jedini njezini dugovi, a doznao je da su nastali zbog kocke. Krajem prošle godine pokrenut je apel kako bi se glumcu pomoglo oko zatvaranja kredita te kako bi konačno mogao živjeti s brigom manje.

- Mobitel mi danas ne prestaje zvoniti… Moja situacija s otplatom tuđeg kredita traje zaista jako dugo. Dio kredita sam već otplatio, a drugi još nisam. Ostalo je 12 tisuća eura, kao što je u apelu za pomoć navela moja prijateljica Anđelka Mustapić. Već dugi niz godina se samostalno s tim nosim, a kroz te godine mi je veliki broj ljudi rekao isto – da su i oni bili jamac za kredit i da ga sada otplaćuju drugoj osobi. To je očito hrvatska realnost i to je najtužnije od svega – u telefonskom razgovoru za Večernji list rekao nam je Ugrina nakon što je pokrenuta ova inicijativa. Njegov dug, odnosno otplata kredita za koji je bio jamac u iznosu od 12 tisuća eura otplaćena je u jednom danu.

U samo jednom danu simpatičnom glumca je sjeo novac na račun i time se i sam pohvalio. Oduševljenje i zahvalnost nije mogao sakriti. - Prvi put kad me gospođa Anđelka nazvala, rekoh hajde ono više, zašto stvarno da trpim to sam ako bi zbilja netko želio mi pomoć. I onda je ona sve to sama izorganizirala i taj račun i ovo i ono i mislio sam možda se nešto skupi, ali ovo da će se to u manje od 24 sata sav kompletan iznos skupit, to stvarno nisam mogao ni sanjati – kazao je glumac nakon što su mu dobri ljudi pomogli u otplati kredita koji nije bio njegov.

