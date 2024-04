Ova domaća serija na RTL-u je dokazala da može gore i od onog što smo do sada smatrali najgorim

Dnevnik // Nova TV - jedna ruža

Intenzivni su tjedni iza informativnih televizijskih programa hrvatskih televizija, koji su u detalje pratili sve, od vrhunca kampanje, preko izborne noći pa do postizborne slagalice. Ako se podvuče crta, može se zaključiti kako su u tom vremenu emitirali zanimljiv program, s brzim i relevantnim analizama te da su u gostima imali dobro odabrane sugovornike. Iskače tu malo iz okvira Dnevnik Nove TV, koji je u izbornoj noći predstavio "AI političkog analitičara Tea", umjetnom inteligencijom "stvorenog" sugovornika s kojim se onda vodio razgovor u studiju, uz sve ostale goste. Zvuči čudno, tako je i bilo.

Pohvala ide za ideju, jer teško se izdvojiti u moru sličnog ili istog sadržaja pa je samim time činjenica da je Nova TV povukla potez o kojemu se priča za plus. No, sama je realizacija bila u najmanju ruku "cringe", da se izrazimo modernim rječnikom. Nije tehnologija još dosegla tu razinu da bi to izgledalo dobro pa je u konačnici cijela ideja izgledala kao neozbiljna šala, što baš i ne odgovara izbornoj noći.

Nedjeljom u 2 // HRT1 - dvije ruže

Pomalo neobično, emisija "Nedjeljom u 2", a koja je inače poznata po britkim razgovorima s ključnim akterima na hrvatskoj političkoj sceni, napravila je baš u predizborno vrijeme pauzu od sugovornika iz svijeta politike. Tako su u travnju gosti bili pisac Kristian Novak, specijalist interne medicine i magistar neurofiziologije dr. Ranko Rajović te redateljica i profesorica na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu Snježana Banović. Niz je pohvala Aleksandar Stanković primio zbog takvog pristupa, a mnogi su komentirali kako su im ti razgovori bili čak i zanimljiviji od vrtnje jedno te istih političkih tema. I uistinu, sva tri gosta bili su zaista izvanredni, no isto je tako Stanković povukao odličan potez kada je prošlu nedjelju, netom nakon izbora, u emisiju pozvao Milorada Pupovca, dugogodišnjeg čelnika stranke SDSS. U jeku pregovora oko sastavljanja Vlade, ovako vruću temu nitko nije htio propustiti te se razgovor željno iščekivao. Dokaz je to da je identitet emisije "Nedjeljom u 2", unatoč dobrom snalaženju u nepolitičnim temama, ipak neraskidivo povezan s aktualnim zbivanjima na političkoj sceni i to je ono po čemu će emisija uvijek biti najpoznatija.

San snova // RTL - tri kaktusa

I dok izborna sapunica još traje i ne nadzire joj se kraj, zadnjoj se epizodi konačno bliži "San snova", RTL-ova domaća serija koja je zadnjih mjeseci više bila noćna mora nego san gledatelja. Još od kolovoza traje agonija koja je počela kao pompozno najavljivana domaća serija koja će na male ekrane donijeti malo svježine te će biti nešto drugačije od upitnih humorističnih pokušaja hrvatske produkcije. Na kraju je ispala veliko ništa, a potpuno nezanimljiva radnja je dokazala da može gore i od onog što smo do sada smatrali najgorim. Iako je i to bilo teško. Unatoč čak ne toliko lošoj premisi i priči, cijela je serija otišla u sasvim razočaravajućem smjeru te uopće nije uspjela razraditi bilo kakvu zanimljivu radnju kroz emitiranih 145 epizoda.

Život slavnih u 10 fotografija // HRT 2 - tri ruže

Životi slavnih nešto su, pak, što oduvijek intrigira gledatelje pa je tako pun pogodak dokumentarna serija "Život slavnih u 10 fotografija" koja se emitira na drugom programu HRT-a. Kroz serijal se na veoma zanimljiv način, analizom fotografija te kroz razgovore s ljudima detaljno ulazi u život Freddieja Mercuryja, Muhammada Alija, Amy Winehouse, Elizabeth Taylor, Johna Lennona i Tupaca Shakura. Tako se prošlog vikenda mogla pogledati epizoda o glumačkoj legendi Elizabeth Taylor te je kroz fotografije prikazan njezin život sve od mladosti pa do vrhunca slave. Pritom priča ne zalazi u žutilo, nego je informativna, zanimljiva i poučna uz dozu glamura.

